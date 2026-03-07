  1. Clients Privés
Strade Bianche Seul au monde, Tadej Pogacar continue d’écrire sa légende

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté samedi à Sienne les Strade Bianche pour la troisième année consécutive, et pour la quatrième fois dans sa carrière. Il a devancé le jeune Français Paul Seixas. Coéquipier de «Pogi», le Suisse Jan Christen a pris la 6e place.

Agence France-Presse

07.03.2026, 16:48

07.03.2026, 17:17

Le quadruple vainqueur du Tour de France, qui disputait sa première course de l'année, s'est imposé sur les routes et chemins de graviers de Toscane à l'issue d'un raid solitaire de près de 80 kilomètres.

Il a franchi la ligne avec une minute d'avance sur Seixas qui disputait à 19 ans pour la première fois la classique italienne. La troisième place est revenue au coéquipier mexicain de Pogacar au sein de l'équipe UAE, Isaac del Toro, à 1'09 de son leader.

Déjà vainqueur à Sienne en 2022, 2024 et 2025, Pogacar, 27 ans, détient désormais seul le record de victoires dans l'épreuve. Il a fait la différence dans le Monte Sante Marie, où son équipe a durci la course. Il a vite compté une minute d'avance sur Seixas, le seul à avoir essayé de l'accrocher.

«Ce gamin va devenir un monstre»

«C'était plus ou moins planifié qu'on attaque là (au Monte Sante Marie). C'est un beau travail de toute l'équipe, c'était merveilleux de voir tout ce qu'ils ont fait pour que je gagne cette course», a déclaré le champion du monde en titre.

Pogacar, 27 ans, a salué la prestation de Seixas qui a lâché Del Toro dans la dernière difficulté, la Via Santa Caterina, juste avant l'arrivée sur la Piazza del Campo. «Ce gamin a répondu présent et va devenir un monstre. On va en entendre parler», a-t-il estimé.

Jan Christen 6e

Jan Christen, coéquipier de Tadej Pogacar au sein de l'équipe UAE, a lui aussi réalisé une excellente course en terminant au 6e rang. L'Argovien de 21 ans a franchi la ligne avec 2'07 de débours sur son leader, terminant devant plusieurs cadors comme Tom Pidcock, Matteo Jorgenson et Wout van Aert.

Strade Bianche. La Genevoise Elise Chabbey triomphe au milieu du chaos !

Strade BiancheLa Genevoise Elise Chabbey triomphe au milieu du chaos !

