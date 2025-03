Que Tadej Pogacar participe cette année à son premier Paris-Roubaix est un choix «formidable» et «culotté», a réagi le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, mercredi.

Tadej Pogacar prendra le départ de Paris-Roubaix le 13 avril prochain (archives). IMAGO/Buzzi

Agence France-Presse Clara Francey

«Qu'il ose le faire, qu'il passe au-delà des risques potentiels de la Reine des classiques, où il peut se faire mal, en voulant quand même gagner le Tour. Je trouve ça fort. Culotté !», a-t-il déclaré en marge de la célébration du J-100 du départ du prochain Tour de France (5-27 juillet) à Lille.

Pogacar a annoncé mercredi qu'il allait participer pour la première fois à l'Enfer du nord le 13 avril, considéré comme le plus redoutable des cinq Monuments cyclistes.

«C'est formidable de retrouver le dernier vainqueur du Tour au départ de Paris-Roubaix. Ce n'est pas arrivé depuis une trentaine d'années. On était heureux d'avoir Bradley Wiggins au départ en 2014 après avoir gagné le Tour en 2012. Là, on est dans la gamme supérieure encore, puisqu'il (Pogacar) va être au départ pour gagner», a ajouté le patron du Tour.

«Honnêtement, je ne pensais pas qu'il viendrait tout de suite. Mais on est ravis de l'avoir, surtout après un Milan-Sanremo d'anthologie, où on a vu trois immenses champions (Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna et Pogacar) se disputer la victoire. Pourvu qu'il y ait ce combat des chefs, peut-être aussi avec un Wout van Aert et d'autres champions», a-t-il développé.

Décrivant un champion «à l'aise sur tous les terrains», «capable de tout sur un vélo» et «incroyablement adroit», M. Prudhomme s'est réjoui de retrouver ce qu'il a «connu gamin avec Eddy Merckx qui était là du début à la fin de la saison.»

Pogacar «a une quête d'aller gagner les cinq Monuments. Il n'y a que trois coureurs qui ont réussi ça pour l'instant, Eddy Merckx, Rik van Looy et Roger de Vlaeminck, il y a bien longtemps. S'il réussit ça dans sa carrière, ce sera exceptionnel», a-t-il dit.

Pour le directeur du Tour de France, organisé comme Paris-Roubaix par Amaury Sport Organisation (ASO), «Mathieu van der Poel reste le favori de Paris-Roubaix». «Mais on va avoir un sacré combat, car Pogacar ose tout et tout le temps. Donc, on a hâte, assurément.»