Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche. Le Slovène a de nouveau fait un numéro.

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗲𝘁 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗱’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 : Tadej Pogacar, sublime doublé pour l’incontestable patron #LesRP pic.twitter.com/2sKlV3pw2M — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 5, 2025

Le plus fort, c'est «Pogi». Une fois encore, le maître du cyclisme a réalisé une masterclass pour aller chercher un titre continental. Celui qui a remporté quatre Tour de France et deux titres de champion du monde consécutifs en 2024 et 2025 au Rwanda il y a une semaine a attaqué à 75 km de l'arrivée pour s'offrir sa 106e victoire chez les professionnels.

Comme bien souvent, celui qui se positionne de plus en plus comme le plus grand de son art, n'a pas attendu les derniers instants pour faire la différence. Non, Pogacar attaque de loin et constate ensuite les dégâts. Cette chevauchée solitaire rappelle celle des Strade Bianche de l'an passé où il avait filé seul à 81 km de la ligne.

Deuxième, Remco Evenepoel a fait ce qu'il a pu en terminant juste sous les trente secondes. Le bronze est revenu au jeune talent français Paul Seixas (19 ans).

«Encore un titre. Je suis heureux de gagner toutes ces courses, je dois en profiter tant que c'est possible», a commenté Pogacar qui transforme depuis deux ans l'exceptionnel en ordinaire. «Les Belges avaient commencé à durcir dans la montée précédente et je me suis retrouvé isolé, alors il valait mieux passer à l'attaque pour éviter de m'exposer à celles des autres», a encore expliqué le Slovène, rapidement débarrassé de Jonas Vingegaard, qui a craqué après seulement cent kilomètres de course et a fini par abandonner.

Les Suisses pas dans le coup

Les Suisses n'ont pas réussi à suivre le rythme des meilleurs coureurs sur les 202 kilomètres séparant Privas de Guilherand-Granges. Jan Christen a certes longtemps roulé avec le groupe des poursuivants de Pogacar, mais il a été distancé dans les derniers kilomètres et il a finalement abandonné. Comme les cinq autres Suisses, dont Marc Hirschi.