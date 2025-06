L'Estonien Ott Tänak était en tête vendredi soir du Rallye de l'Acropole (Grèce), 7e manche sur 14 du championnat du monde des rallyes WRC. Il est talonné par le Français Adrien Fourmaux.

L’Estonien Tänak mène le bal. AP

A l'issue de cette deuxième journée de compétition en Grèce – et sous une chaleur écrasante – le pilote Hyundai comptait seulement 3'' d'avance sur son premier poursuivant, son coéquipier Adrien Fourmaux.

L'octuple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier (Toyota), que l'on n'attendait pas aussi performant vendredi compte tenu de sa position sur les exigeantes routes grecques, était 3e, à 16''9 de Tänak.

Du fait de sa deuxième position au championnat, Ogier s'est élancé de cette place lors des six spéciales du jour, derrière son coéquipier chez Toyota Elfyn Evans, leader du général et donc «balayeur en chef» de routes très rocailleuses. Le Britannique était 4e vendredi soir, à plus d'une minute de Tänak.

Le double champion du monde 2022-2023 Kalle Rovanperä (Toyota) a subi une crevaison dans l'après-midi. Comme Neuville, le Finlandais était à plus de deux minutes de Tänak.

Samedi, les pilotes reprendront la route avec, au programme, deux boucles de trois spéciales (sur 17 au total). L'arrivée sera jugée dimanche après les quatre dernières spéciales du week-end.

Au général, Evans compte pour l'instant 19 points d'avance sur son dauphin Ogier (qui ne participe qu'à quelques épreuves du calendrier avec Toyota) et 20 sur Rovanperä, troisième au championnat.