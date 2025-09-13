Chiara Tamburlini a pris la 2e place du Swiss Ladies Open. A Holzhäusern, la Saint-Galloise n'a été battue que par la vainqueure de l'année dernière, Alice Hewson.

Tamburlini delighting the home fans 🎯#SwissLadiesOpen pic.twitter.com/yAzYaLm7AJ — Ladies European Tour (@LETgolf) September 13, 2025

Keystone-SDA ATS

Avec des tours de 70, 68 et 67 coups (-8), Tamburlini a terminé à la deuxième place ex-æquo avec la Suédoise Kajsa Arwefjall et l'Irlandaise Lauren Walsh lors du seul tournoi suisse du Ladies European Tour. La Saint-Galloise de 25 ans a déclaré être «très heureuse de ma performance». L'année dernière déjà, elle avait fait forte impression lors de ses débuts à Holzhäusern en se classant 10e.

Avec Kim Métraux et la joueuse amatrice Axelle Martin ont toutes deux terminé à cinq coups sous le par et se sont classées au 17e rang.

Comme l'année dernière, la gagnante du tournoi zougois doté de 300'000 s'appelle Alice Hewson. L'Anglaise de 28 ans a terminé sa compétition avec une carte de -13.