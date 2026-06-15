La championne olympique de la longueur Tara Davis-Woodhall a réussi une après-midi exceptionnelle. Avec des performances de très haut niveau sur sa spécialité mais aussi sur 100 m haies dimanche à Los Angeles.

Tara Davis-Woodhall a réussi une après-midi exceptionnelle dimanche à Los Angeles. ats

Keystone-SDA ATS

Davis-Woodhall a écrasé le concours de la longueur avec un saut à 7,25 m, trop venté (3,3 m/s), mais avec un autre saut à 7,20 m (1,2 m/s), celui-là devenant la meilleure performance mondiale de la saison, et le saut le plus lointain depuis l'Allemande Malaika Mihambo en 2019 (7,30 m).

Davis-Woodhall possédait un record à 7,18 m avant le LA Grand Prix, disputé sur le stade Allyson Felix.

Moins d'une heure avant de sauter, l'Américaine de 27 ans avait impressionné en prenant la deuxième place du 100 m haies en 12''47 (1,5 m/s), un chrono de classe mondiale, derrière sa compatriote championne olympique Masai Russell, qui a confirmé son superbe début de saison en 12''26.

Pour sa rentrée sur 100 m après avoir couru deux 200 m, Sha'Carri Richardson s'est elle imposée sur la ligne droite en 10''99 (-0,2 m/s) devant sa compatriote Kayla White (11''08).

Son partenaire d'entraînement Kenny Bednarek a remporté le 100 m masculin avec un excellent chrono, 9''72, mais un peu trop venté (2,4 m/s) pour être homologué, devant Christian Coleman (9''84), Letsile Tebogo ne terminant que 6e (9''95).