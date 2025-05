L'Australien Jay Vine (UAE) a réussi un joli coup en remportant la 3e étape du Tour de Romandie vendredi à Cossonay. La journée a été marquée par la longue échappée de Stefan Küng, rattrapé par le peloton à 11 km de l'arrivée, tandis que le Français Alex Baudin a lui conservé son maillot jaune.

Keystone-SDA ATS

Même sans son leader Tadej Pogacar, l'équipe UAE continue d'asseoir sa domination sur le World Tour. La formation émiratie a ainsi signé une 18e victoire cette saison dans l'élite du cyclisme mondial. C'est dix de plus que l'équipe Lidl-Trek, deuxième du classement.

Avec Vine et le Portugais Joao Almeida, troisième vendredi, UAE possède même deux coureurs qui semblent capables de remporter le classement général cette semaine. «Il faudra voir lequel d'entre nous aura les meilleures jambes demain (réd: samedi) lors de l'étape de montagne», glisse le vainqueur du jour.

«Ce n'était pas prémédité»

Le natif de Townsville, au nord-est de l'Australie, a signé sa 9e victoire chez les pros vendredi au terme d'une étape composée de trois boucles dans le canton de Vaud. Il a placé une attaque décisive juste après la flamme rouge dans les côtes de Cossonay, dernière difficulté du jour certes non répertoriée mais particulièrement propice à une telle accélération de puncheur.

«J'ai pris la décision sur le moment. Tout le monde était à la limite et j'ai senti que c'était le moment de partir», a expliqué Vine en conférence de presse. «Ce n'était pas du tout prémédité. C'est vraiment incroyable d'avoir pu remporter la course de cette façon», a ajouté celui qui s'était révélé en remportant deux étapes sur la Vuelta en 2022.

Essayé pas pu pour Küng

Avant ce final explosif, l'étape a longtemps été animée par Stefan Küng (Groupama). Le Thurgovien s'est échappé dès le départ de la course en compagnie de deux coureurs néerlandais, Bauke Mollema (Lidl) et Huub Artz (Intermarché). Le trio a compté jusqu'à six minutes d'avance, mais la présence de Huub Artz, qui ne pointait qu'à 1'16'' du maillot jaune, a forcé les équipes des favoris à rouler au sein du peloton.

Conscient de la situation, Küng a alors tenté le tout pour tout en partant tout seul à 46 km de l'arrivée, dans le col du Mollendruz. Le champion de Suisse du contre-la-montre a fait tout ce qu'il a pu pour décrocher un quatrième succès sur la boucle romande, mais il a fini par être repris à 11 km de la ligne d'arrivée.

Arrivée à 2000 mètres samedi

Samedi, le rouleur suisse ne sera pas aux avant-postes, car il sera temps pour les candidats au classement général de passer à l'action entre Sion et Thyon 2000. Après deux ascensions de 1re catégorie (Anzère et Nax), les coureurs auront droit à une longue (20,8 km pour une heure d'efforts) et difficile (7,6% de moyenne) montée finale vers Thyon 2000. Le Français Alex Baudin devrait avoir du mal à garder son maillot jaune au terme de cette étape-reine.