Team New Zealand, détenteur de la Coupe de l'America, et le skipper Peter Burling mettent un terme à leur collaboration avant la 38e édition. La date de cette dernière reste à définir.

Peter Burling ne défendra pas son titre avec Team New Zealand en Coupe de l’America. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Des discussions entre l'équipe et Burling ont eu lieu depuis Barcelone (lieu du titre du défi à l'automne dernier, NDLR), mais un accord n'a pu être conclu», a écrit Team New Zealand dans un communiqué. «La Coupe de l'America se disputant désormais selon des cycles plus réguliers, les exigences à l'égard des membres de l'équipe évoluent», a détaillé l'équipe. Elle a ajouté que «l'intégration de marins clés dans l'équipe de conception» devenait «plus critique que jamais».

«Pete est une figure centrale qui a connu une progression incroyable au sein d'Emirates Team New Zealand depuis qu'il l'a rejoint il y a 10 ans. Nous pouvons tous être fiers de ce qui a été accompli», a reconnu Grant Dalton, directeur de l'équipe.

«Mais ce qui a permis de gagner par le passé ne permet pas toujours de gagner à l'avenir, en particulier dans des cycles beaucoup plus resserrés qui nécessitent une approche nouvelle et dévouée pour continuer à réussir», a-t-il précisé.

Cette annonce intervient au lendemain de celle du retrait du défi Ineos Britannia de la 38e édition, en raison de désaccords avec l'équipe Athena Racing du skipper britannique Ben Ainslie.