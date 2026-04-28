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Judo Les Lausannois auront la chance de voir Teddy Riner sur le tatami !

ATS

28.4.2026 - 08:17

Les amateurs suisses de judo seront gâtés cet été.

Teddy Riner sera l'attraction du Lausanne Grand Slam cet été
Teddy Riner sera l'attraction du Lausanne Grand Slam cet été
Getty Images

Keystone-SDA

28.04.2026, 08:17

28.04.2026, 08:22

La première édition du Lausanne Grand Slam (28-30 août) pourra compter sur la présence de la superstar française Teddy Riner (37 ans), ont annoncé ses organisateurs mardi dans un communiqué.

Teddy Riner. «On repart sur quatre ans pour Los Angeles, c’est possible»

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Sacré pour la troisième fois champion olympique des plus de 100 kg en 2024 à Paris, Teddy Riner n'a pas disputé la moindre compétition depuis qu'il a été opéré d'un coude en début d'année 2025. Le géant de 2m04 et quelque 140 kilos a pour ambition de décrocher un quatrième titre olympique individuel en 2028 à Los Angeles.

Paris 2024 - Judo. Riner légendaire : l'or olympique à nouveau pour le souverain

Paris 2024 - JudoRiner légendaire : l'or olympique à nouveau pour le souverain

«Revenir à la compétition est toujours un moment fort. Lausanne est une étape importante pour me remettre dans le rythme et retrouver des sensations», explique dans le communiqué du Lausanne Judo Grand Slam Teddy Riner, qui espère certainement briller dès cet automne à l'occasion des Mondiaux de Bakou (4-11 octobre).

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