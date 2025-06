Teddy Riner, quasiment absent des tatamis depuis son troisième titre olympique aux JO de Paris, combattra en 2025, a-t-il affirmé jeudi en marge des Mondiaux de judo de Budapest. Le Français a notamment participé à la remise des médailles et a eu un échange glacial avec Guram Tushishvili.

Un an après leur combat électrique aux JO, la tension n’est pas redescendue entre Teddy Riner et Guram Tushishvili. IMAGO/USA TODAY Network

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je n'arrête pas de m'entraîner, c'est juste que ce n'est pas encore le bon moment (pour reprendre la compétition)», a déclaré à la presse Riner, présent dans la capitale hongroise pour remettre les médailles de la catégorie des +100 kg.

Depuis ses deux médailles d'or à Paris l'été dernier (individuel et par équipe), le Guadeloupéen de 36 ans n'a toujours pas repris la compétition en individuel. Il avait simplement disputé un combat lors de la Ligue des champions remportée en fin d'année avec son club du PSG.

Annoncé dans un premier temps aux Mondiaux, il avait finalement renoncé, se disant insuffisamment remis d'une opération à un coude.

«J'ai repris l'entraînement à fond en mars, je suis allé en stage au Japon. Depuis que je suis entré à l'Insep en 2004, ça fait plus de 20 ans que je m'entraîne comme un dingue. Mais c'est une année où on prend le temps de se refaire une santé, de réfléchir à où on veut aller et comment on veut y aller», a-t-il poursuivi.

Interrogé pour savoir s'il allait reprendre la compétition en 2025, il a répondu: «Oui. Normalement, je devais reprendre en juillet, mais on se laisse vraiment le temps. Revenir d'une opération, ce n'est pas facile. Après toutes ces années, pour revenir avec la manière, avec la condition et l'envie, il faut laisser le temps au temps, ça revient tout doucement.»

Échange glacial avec Tushishvili

Avant de s'entretenir avec la presse, Riner avait remis les médailles du jour, offrant au Russe Inal Tasoev sa médaille d'or. En 2023, Tasoev avait partagé son titre mondial avec Teddy Riner à la suite d'un invraisemblable imbroglio arbitral. Mercredi, les deux hommes ont discuté avec le sourire sur le podium. «Sa victoire est méritée, je lui ai dit que j'étais content pour lui, félicitations», a déclaré Riner.

En revanche, les retrouvailles ont été plus fraîches avec le médaillé d'argent, le Géorgien Guram Tushishvili, qui a refusé la poignée de mains. Ce dernier avait été disqualifié des Jeux de Paris et suspendu six mois pour son «comportement antisportif» lors de sa défaite en quart de finale des JO contre le Français.

«Ça a toujours été un petit peu comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est un sport de combat. Et puis ça montre que même quand je ne suis pas là, il ne gagne pas... Je n’ai pas beaucoup de choses à dire sur lui. Aujourd’hui, le meilleur a gagné. Et de toute façon, on ne se souvient que des premiers», a lâché Teddy Riner.

🥋 Riner et Tushishvili s'étaient accrochés aux JO 2024, les retrouvailles ont été glaciales ce soir aux Mondiaux de Budapest



🗣️ "Même quand je ne suis pas là, il ne gagne pas. On ne se souvient que des premiers !" pic.twitter.com/xppSbvfe5r — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) June 19, 2025

