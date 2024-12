Yoann Richomme (Paprec Arkéa) a franchi le cap Horn mardi à 0h27 dans un temps record en tête du Vendée Globe.

Ils étaient trop pressés pour attendre de déballer leur cadeau, et se le sont donc offerts dès hier soir, au pied du continent américain. A 23h 36min 50sec (UTC) pour Yoann Richomme, et seulement 9 minutes et 30 secondes plus tard pour Charlie… pic.twitter.com/cKJMahvzDI — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 24, 2024

Keystone-SDA ATS

Le Français a entamé dans des conditions de navigation parfaites la remontée de l'océan Atlantique, talonné par Charlie Dalin, a annoncé la direction de course.

Le navigateur varois a laissé à bâbord la pointe sud du continent américain, troisième et dernière marque symbolique du tour du monde en solitaire après les caps de Bonne-Espérance (Afrique du Sud) et Leeuwin (Australie), après 43 jours 11 heures 25 minutes de navigation. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) a passé à son tour cette borne mythique, moins de dix minutes après lui.

En 2016-2017, lors de son Vendée Globe record, Armel Le Cléac'h avait atteint le cap Horn après 47 jours et 32 minutes de course. Richomme navigue avec exactement trois jours 13 heures et 9 minutes d'avance sur le temps de passage établi alors par le détenteur du record de l'épreuve.

«Oh, trop bien, quel moment! Absolument génial, trop d'excitation de passer le Horn, c'est magnifique, je n'aurais jamais imaginé le passer dans des conditions comme ça», s'est-il enthousiasmé dans un message vocal transmis aux médias.

Poussé par un vent de 15 noeuds, Richomme a précisé avoir «rasé» le cap légendaire, passant à deux milles à peine de l'à-pic de 400 m qui marque l'extrémité australe du continent américain. Ses photos transmises à la direction de course le montrent naviguant dans des conditions rarissimes à ces latitudes, sous un ciel bleu-gris dégagé, avec une visibilité parfaite.

Dalin à moins de dix minutes

Dalin, qui avait franchi en tête les deux premiers grands caps du tour du monde (Bonne-Espérance le 29 novembre et Leeuwin le 9 décembre), n'a donc pas réalisé la passe de trois. Mais il a coché le cap Horn seulement neuf minutes et trente secondes derrière son rival.

Fin 2012, rappelle la direction de course, François Gabart, futur vainqueur, avait passé la porte de l'océan Atlantique avec une heure et 20 minutes d'avance sur Le Cléac'h. Selon les derniers modèles, encore très fragiles, Richomme et Dalin pourraient être de retour en Vendée dans les 21 ou 22 prochains jours et pulvériser le record établi en 2017 par Le Cléac'h (74 jours, 3 heures et 35 minutes).