Cyclisme Terrible chute collective sur la 1ère étape du Tour du Guangxi

Clara Francey

14.10.2025

Le sprinteur français Paul Magnier, qui multiplie les victoires depuis quelques semaines, a continué sa moisson mardi en Chine en remportant la première étape du Tour du Guangxi, dernière épreuve World Tour (1re division) de la saison.

Agence France-Presse

14.10.2025, 13:41

Le jeune coureur de Soudal Quick-Step, 21 ans, a devancé l'Allemand Max Kanter (Astana) et le Belge Jordi Meeus (RedBull-Bora) à l'issue d'un sprint massif chaotique marqué par une grosse chute collective dans les derniers mètres.

Magnier a évité le jeu de quilles pour poursuivre une série affolante avec pas moins de dix victoires en treize jours de course depuis le 14 septembre.

Il s'est d'abord adjugé le GP de Fourmies, puis quatre étapes du Tour de Slovaquie et autant sur la Cro Race, trois épreuves de moindre envergure, avant de confirmer mardi en Chine devant un plateau plus relevé pour signer sa deuxième victoire cette année en World Tour.

Le coureur de Grenoble, que certains dans son équipe imaginent en futur Tom Boonen, en est désormais à quinze succès cette saison, trois fois plus qu'en 2024 lors de sa première année chez les professionnels.

