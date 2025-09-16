  1. Clients Privés
Mondiaux d'athlétisme Catastrophe ! Jason Joseph ne franchit pas une haie en finale

ATS

16.9.2025 - 15:30

Jason Joseph a manqué son affaire en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo mardi. Le Bâlois s'est arrêté avant de franchir la première haie. La course a été remportée par l'Américain Cordell Tinch en 12''99.

Catastrophe ! Jason Joseph ne franchit pas une haie en finale des Mondiaux

Catastrophe ! Jason Joseph ne franchit pas une haie en finale des Mondiaux

Aux Mondiaux de Tokyo, le Bâlois s'est arrêté avant de franchir la première haie. La course a été remportée par l'Américain Cordell Tinch en 12''99.

16.09.2025

Keystone-SDA

16.09.2025, 15:30

16.09.2025, 16:26

Que de regrets pour Joseph! L'athlète de 26 ans est passé à côté de son sujet pour sa deuxième finale mondiale, deux ans après sa 7e place à Budapest. Pourtant bien parti, il n'a même pas tenté de franchir la première haie, comme tétanisé par l'enjeu. Il n'a pas non plus semblé blessé.

Que s'est-il donc passé? «Aucune idée. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas sauté cette première haie et quel était le problème. J'ai le sentiment qu'il me manque de l'expérience quand je réussis une fois un très bon départ, je pense que quelque chose n'est pas normal. Mais je vais apprendre de tout cela. Une fois, cela passera et je serai tout en haut», a déclaré le Bâlois au micro de la télévision SRF.

Ditaji Kambundji en or. «Probablement LA plus grosse performance de l'athlétisme suisse»

Ditaji Kambundji en or«Probablement LA plus grosse performance de l'athlétisme suisse»

Médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de Rome en juin 2024, le Suisse a vraiment manqué une occasion en or de décrocher une breloque historique au lendemain du titre de Ditaji Kambundji sur 100 m haies. Son record de Suisse (13''07), qu'il a atteint à deux reprises cette saison, lui aurait en effet permis de monter sur le podium à Tokyo.

Tinch devant deux Jamaïcains

La course a été remportée sans surprise par le grand dominateur de la discipline cette saison, l'Américain Cordell Tinch (12''99). Le 4e meilleur performeur de l'histoire s'est imposé devant les Jamaïcains Orlando Bennett (13''08) et Tyler Mason (13''12).

Jason Joseph avait réussi une belle demi-finale pour se qualifier pour le point d'orgue de cette quatrième journée des Mondiaux japonais. Il avait pris la 2e place de sa demi-finale derrière Tinch en 13''18 malgré un mauvais départ.

Mondiaux d'athlétisme. Jason Joseph qualifié pour la finale du 110 m haies

Mondiaux d'athlétismeJason Joseph qualifié pour la finale du 110 m haies

Devant son public, Rachid Muratake n'a pas non plus réussi d'exploit. Le Japonais s'est classé 5e de cette finale (13''18) à laquelle le triple champion du monde en titre américain Grant Holloway, éliminé en demi-finale, n'a pas participé.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

