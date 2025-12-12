  1. Clients Privés
Basketball Thabo Sefolosha au secours du mouvement junior veveysan

ATS

12.12.2025 - 10:12

Thabo Sefolosha en sauveur. Le premier Suisse à avoir joué en NBA vient au secours du mouvement junior veveysan par le biais de l'association Vevey Basket.

Thabo Sefolosha vient au secours du mouvement junior veveysan par le biais de l'association Vevey Basket.
Thabo Sefolosha vient au secours du mouvement junior veveysan par le biais de l'association Vevey Basket.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.12.2025, 10:12

Sefolosha et Ngandu «Coco» Kashama prennent la direction sportive de cette nouvelle entité forte d'une septantaine de personnes qui s'est créée mercredi dernier afin de garantir la survie du mouvement junior veveysan.

Cette création fait suite à une assemblée générale tendue du Vevey Riviera Basket, dont les comptes 23/24 ont été refusés, laissant planer l’incertitude sur l’avenir du club vaudois.

L'ancien président du Vevey Riviera Basket Patrick Bertschy et l'ancienne syndique de Vevey Elina Leimgruber ont été nommés co-présidents, affirmant vouloir assurer un environnement stable et pérenne aux jeunes.

