Thierry Neuville, champion du monde 2024 des rallyes, a remporté dimanche sa première course de l'année au Portugal dans sa Hyundai. Le Belge offre ainsi au constructeur sud-coréen sa première victoire de l'année face aux très performantes Toyota japonaises.

Neuville ouvre son compteur 2026 au Portugal. EPA

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Cette 6e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) s'est résumée à un duel entre Neuville et le nonuple champion du monde, le Français Sébastien Ogier (Toyota), qui a fait la course en tête jusqu'à une crevaison dans l'avant-dernière épreuve spéciale dimanche. Il a dégringolé à la sixième place du classement général.

Son compatriote Adrien Fourmaux dans la deuxième Hyundai, toujours en quête d'une première victoire en rallye, termine 4e de l'édition portugaise marquée par la pluie et la boue samedi et dimanche. Les quatre autres Toyota du jeune Suédois Oliver Solberg, du Gallois Elfyn Evans, du Japonais Takamoto Katsuta et du Finlandais Sami Pajari finissent respectivement aux 2e, 3e, 5e et 7e rangs.