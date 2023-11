Après sa victoire en 2021, le navigateur nordiste Thomas Ruyant (For People) a continué samedi son périple en tête de la Transat Jacques-Vabre et devait passer la ligne d'arrivée en tant que premier Imoca au coeur de la nuit martiniquaise.

Thomas Ruyant et Morgan Lagraviere, sur For People, sont attendus en Martinique dans la nuit de samedi à dimanche (archives). IMAGO/ABACAPRESS

«Tout va bien à bord. On est dans la dernière ligne droite. On a désormais la Martinique en ligne de mire et on est pressés d'arriver», s'est réjoui Morgan Lagravière, co-skipper du For People, dans un court message audio transmis à l'AFP.

A 13h00 heure locale (18h à Paris), le tandem venait de franchir la barre symbolique des 200 milles nautiques (370 km) de l'arrivée, avec une avance confortable sur son premier poursuivant, Paprec Arkéa.

Selon les dernières estimations des organisateurs de la course, For People était attendu à 00h00 heure locale (5h à Paris) en baie de Fort-de-France, suivi à 3h00 heure locale (8h à Paris) de Paprec Arkéa et de For The Planet, au coude-à-coude.

En revanche, pour le Teamwork.net de la Genevoise Justine Mettraux et Julien Villion, les espoirs de victoire se sont envolés. Ils n'occupent plus que la 7e place à 487 km de l'arrivée.

ATS