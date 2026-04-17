Les play-off de la NBA débutent samedi avec plusieurs favoris pour le titre. Seul Suisse en lice, Clint Capela et Houston se mesurent aux Los Angeles Lakers de LeBron James.

Le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (à gauche) est le grand favori à sa propre succession. IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA ATS

Le Thunder, grand favori

Tenant du titre, le Thunder d'Oklahoma City est le grand favori à sa succession. OKC a de nouveau obtenu le meilleur bilan de la saison régulière de NBA (64 victoires, 18 défaites), avec une maîtrise totale dans le sillage du MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander, au sommet de son art (31,1 points de moyenne) et prétendant à sa succession pour le trophée de MVP.

Le Thunder a conservé tous ses éléments importants, ajoutant même un nouveau talent avec Jared Mccain en février, pour compléter un effectif cinq étoiles, toujours parfaitement coaché par Mark Daigneault.

«Ils ne sont pas imbattables car personne ne l'est, mais ils sont les plus impressionnants», a indiqué Nicolas Batum à l'AFP. «Ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière, la même équipe, le même système, ils n'ont plus forcément de gros bobos. C'est l'équipe qui a peut-être le moins d'incertitudes de toutes.»

Boston Celtics, l'atout Tatum

Après avoir transféré de nombreux joueurs importants à l'été, les Celtics ont surpris en prenant la deuxième place à l'Est (56v-26d), menés par leur stratège Joe Mazzulla, qui a su faire émerger des joueurs méconnus, autour de Jaylen Brown qui s'est mué en seul leader, en l'absence de Jayson Tatum convalescent d'une rupture d'un tendon d'Achille.

Or depuis le retour sur les parquets de son ailier All-Star (MVP de la finale 2024) début mars, 10 mois après sa grave blessure, Boston peut encore plus croire en son étoile.

De quoi en faire les favoris à l'Est pour Nicolas Batum. «Ils ont perdu des joueurs mais ils n'ont pas changé leur système. C'est une équipe qui tire beaucoup à trois points, ils attaquent vite, ils tirent, ils défendent dur. En plus Tatum est revenu. Leur saison est folle.»

«Ils ont quand même une expérience (champion en 2024), une culture (18 titres de champion, record NBA), un stade (le TD Garden), un maillot... C'est une équipe qui va être très dangereuse.»

Pistons et Spurs, un déficit d'expérience?

Detroit, premier à l'Est (60v-22d), et San Antonio, deuxième à l'Ouest (62v-20d), visent les sommets avec des leaders jeunes, inexpérimentés.

Les Pistons du meneur Cade Cunningham et de l'intérieur Jalen Duren ont au moins pu participer aux play-offs l'an passé (défaite au premier tour contre les New York Knicks).

Les Spurs ont réalisé la bascule depuis le fond du classement cette saison. Leur cinq majeur, emmené par Victor Wembanyama, compte pour toute expérience cumulée sept matches de play-offs, tous joués par le meneur De'Aaron Fox, lors d'une seule série avec Sacramento.

«Ça peut être un facteur, estime Batum. Mais la façon dont ils jouent cette année, c'est de montrer qu'ils n'ont pas forcément peur de qui que ce soit et qu'ils sont prêts à jouer n'importe qui. En tout cas, ça va être leur mentalité.»

L'ancien capitaine de l'équipe de France voit les Pistons «en pleine progression». «Ils ont confirmé cette année avec une grosse défense, un très bon coach, un bon noyau et un bon recrutement.»

Nuggets, Knicks et les autres

Les Denver Nuggets sont des outsiders incontournables, guidés par le triple MVP Nikola Jokic, qui peut de nouveau compter sur son lieutenant Jamal Murray, revenu au niveau qui était le sien lors de la campagne victorieuse de 2023.

Les New York Knicks de Jalen Brunson, vainqueurs de la Coupe de NBA en décembre, et toujours prompts à être galvanisés par leurs supporters dans la cocotte du Madison Square Garden sont aussi des candidats sérieux, qui devront crever le plafond de verre pour enfin renouer avec une finale 27 ans après.

Batum cite encore les Cleveland Cavaliers, qui ont fait venir James Harden en février, ou encore les Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards, un groupe «qui se connaît par coeur» deux fois finaliste de suite à l'Ouest.

Enfin, les Lakers de LeBron James, peut-être pour sa dernière saison avec Los Angeles, affrontent au premier tour Houston et son pivot genevois Clint Capela. Les Rockets auront besoin d'un grand Kevin Durant pour venir à bout des Lakers, qui seront eux privés de Luka Doncic, blessé aux adducteurs et dont la date de retour est toujours incertaine.