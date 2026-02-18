  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

UAE Tour Tiberi remporte l'étape reine, Evenepoel craque complètement

ATS

18.2.2026 - 16:53

Antonio Tiberi a remporté le 3e étape du Tour des Emirats arabes unis sur les hauteurs du terrible Jebel Mobrah. L'Italien a pris le maillot rouge de leader au détriment de Remco Evenepoel, à la dérive.

Keystone-SDA

18.02.2026, 16:53

Au sommet de l'ascension de 15 kilomètres à 8,1% de déclivité moyenne (les 6 derniers kilomètres à 12% avec des passages à 19%), le grimpeur de la formation Bahrain-Victorious a devancé de 15 secondes le Mexicain Isaac Del Toro qui réalise une bonne opération au classement général en vue d'un succès final dimanche.

Le duel annoncé entre le leader de la formation UAE et Evenepoel, vainqueur du chrono mardi, n'a pas vraiment eu lieu sur les pentes de l'un des cols les plus difficiles de la saison cycliste. Le Belge, semble-t-il victime de crampes et qui a échoué à plus de deux minutes du vainqueur, est même éjecté du top 10 au général. Il est désormais 11e à 1'44.

Au classement général, Tiberi devance Del Toro de 21 secondes. Un écart conséquent est creusé sur le reste du peloton, le Colombien Harold Tejada complétant le podium provisoire à une minute.

UAE Tour. Remco Evenepoel remporte le chrono et prend les commandes

UAE TourRemco Evenepoel remporte le chrono et prend les commandes

Les plus lus

«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble
«Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast
Suivez le quart de finale Finlande - Suisse en direct
Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux
Norvège: nouveau témoignage contre le fils de la princesse héritière
Les fissures du manteau neigeux se propagent bien plus vite qu’imaginé