Antonio Tiberi a remporté le 3e étape du Tour des Emirats arabes unis sur les hauteurs du terrible Jebel Mobrah. L'Italien a pris le maillot rouge de leader au détriment de Remco Evenepoel, à la dérive.

He really earned that victory 🥵



Antonio Tiberi rides solo to victory on UAE Tour Stage 3 at the top of Jabel Mobrah and takes the race lead ahead of Isaac del Toro who finished in second 💪🏻 pic.twitter.com/Xoe6r7LaWw — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 18, 2026

Keystone-SDA ATS

Au sommet de l'ascension de 15 kilomètres à 8,1% de déclivité moyenne (les 6 derniers kilomètres à 12% avec des passages à 19%), le grimpeur de la formation Bahrain-Victorious a devancé de 15 secondes le Mexicain Isaac Del Toro qui réalise une bonne opération au classement général en vue d'un succès final dimanche.

Le duel annoncé entre le leader de la formation UAE et Evenepoel, vainqueur du chrono mardi, n'a pas vraiment eu lieu sur les pentes de l'un des cols les plus difficiles de la saison cycliste. Le Belge, semble-t-il victime de crampes et qui a échoué à plus de deux minutes du vainqueur, est même éjecté du top 10 au général. Il est désormais 11e à 1'44.

Remco rolls it in 🥵



After suffering with cramp early in the climb, Remco Evenepoel finished 2:04 back on Antonio Tiberi and now sits 1:44 down on GC, but lives to fight another day 💪🏻 pic.twitter.com/v4xYjiXvQh — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 18, 2026

Au classement général, Tiberi devance Del Toro de 21 secondes. Un écart conséquent est creusé sur le reste du peloton, le Colombien Harold Tejada complétant le podium provisoire à une minute.