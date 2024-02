Tiger Woods a vécu une reprise mouvementée au premier tour de sa première compétition en 2024 jeudi à Los Angeles, où il a attiré tous les regards. L'Américain a rendu une carte de 72, un coup au-dessus du par, à huit coups du leader provisoire Patrick Cantlay.

Tiger Woods a souffert jeudi pour son retour sur le PGA Tour. IMAGO

Hôte du Genesis Invitational, tournoi du circuit PGA, Tiger Woods a attaqué sa partie et son année 2024 à 09h25 locales, au coeur d'une délicieuse matinée californienne hivernale. Dans un ensemble crème siglé de son nouvel équipementier, l'Américain de 48 ans a aimanté la foule, qui a suivi son pas assuré sur 18 trous, rassurant pour son état de santé après son opération d'une cheville l'an passé.

La légende aux 15 titres majeurs a attaqué sa journée dans le très chic Riviera Country Club d'un birdie salué par les spectateurs, mais l'a terminée dans les arbres au trou no 18. Woods a réussi à s'en sortir d'un joli coup de patte entre deux troncs, pour un simple bogey et une carte finale moyenne de 72.

«J'ai fait beaucoup de bonnes choses et beaucoup de n'importe quoi, l'un ou l'autre. J'ai enchaîné les birdies et les bogeys, je n'ai pas su être régulier», a-t-il commenté. «J'étais stressé. La façon dont je joue m'est importante et je pouvais sentir la tension monter (...) j'espère pouvoir me rattraper demain (vendredi).»

L'Américain, 49e au classement après le premier tour, doit terminer dans les 50 premiers (sur 70) ou à moins de 10 coups de la tête à l'issue de la deuxième journée vendredi pour passer le cut et défendre ses chances ce week-end.

ATS