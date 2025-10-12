Tiger Woods a subi une nouvelle intervention chirurgicale vendredi à New York pour lui remplacer un disque lombaire dans le bas du dos, a-t-il annoncé lui-même samedi.

Agence France-Presse Clara Francey

«Ayant ressenti des douleurs et un manque de mobilité dans le dos, j'ai consulté des médecins et des chirurgiens. Les radios ont montré que j'avais une hernie discale au niveau des vertèbres L4/L5, des fragments de disque et le canal rachidien abîmé», écrit dans un communiqué l'ancien champion aux 15 titres du Grand Chelem.

«J'ai choisi de me faire remplacer le disque hier (vendredi, ndlr) et je sais déjà que j'ai pris la bonne décision», poursuit-il. Il s'agit de sa septième opération du dos.

Ces dernières années, Tiger Woods qui aura 50 ans le 30 décembre a été sujet à de multiples blessures. Il n'a ainsi plus joué depuis le British Open 2024 où il n'avait pas passé le cut.

En 2021, il avait été grièvement blessé aux jambes dans un accident de voiture.

En septembre 2024, il avait été opéré du dos et devait revenir sur le circuit lorsqu'il a annoncé en mars s'être rompu le tendon d'Achille.

Sa participation début décembre au Hero World Challenge, un tournoi sur invitation qu'il organise aux Bahamas, était attendue mais l'annonce de son opération met un terme à toutes les spéculations.