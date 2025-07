Le Belge Tim Merlier a remporté au sprint la 3e étape du Tour de France à Dunkerque. La journée a été marquée par plusieurs chutes et l'abandon du maillot vert Jasper Philipsen.

Tim Merlier s’est imposé lors de cette troisième étape. AP

Keystone-SDA ATS

Champion d'Europe en titre, le Belge (32 ans) s'est imposé à la photo-finish devant l'Italien Jonathan Milan et l'Allemand Phil Bauhaus. Le Néerlandais Mathieu van der Poel a pour sa part conservé le maillot jaune.

C'est la deuxième victoire sur le Tour pour Merlier, après déjà la 3e étape en 2021. «Cela a vraiment été une grosse bataille. J'ai dû revenir dans les deux derniers kilomètres, j'ai pris beaucoup de vent», a déclaré le Belge, qui a dû se débrouiller seul dans le final pour décrocher sa onzième victoire de la saison. Seul Tadej Pogacar a gagné plus cette année.

Prix de la combativité pas décerné

L'étape, d'abord soporifique au point qu'aucun Prix de la combativité n'a été décerné – ce qui constitue une exception -, a ensuite été marquée par une succession de chutes souvent très spectaculaires. La plus lourde est intervenue à 60 km de l'arrivée, à l'approche du sprint intermédiaire, et a conduit à l'abandon du sprinter belge Jasper Philipsen, porteur du maillot vert.

Le premier maillot jaune de cette 112e édition, vainqueur de la 1re étape à Lille, a violemment tapé le sol après un écart du Français Bryan Coquard, lui-même déséquilibré par le Belge Laurenz Rex. Il a été pris en charge par le service médical sur le côté de la route avec le haut du maillot complètement arraché et les épaules râpées.

«En enfer»

Les derniers kilomètres ont été marqués par de nouvelles grosses chutes. C'est d'abord le Belge Jordi Meeus qui est allé au tapis, en compagnie de Remco Evenepoel, un des favoris pour le podium, qui n'a pas semblé avoir été touché gravement. Puis, dans les derniers mètres, les Français Paul Penhoët et Bryan Coquard ont été pris à leur tour dans une violente cabriole, avec le Belge Arnaud de Lie.

«On a couru en enfer aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir terminé en bonne santé. Je suis désolé pour tous les gars qui sont tombés, surtout pour Jasper. Cela allait tellement vite, à un moment, j'étais près de mettre pied à terre. C'était super dur», a déclaré le sprinter érythréen Biniam Girmay, 6e à l'arrivée.

Mardi, la 4e étape propose un profil accidenté entre Amiens Métropole et Rouen, sur 174,2 km. La course devrait a priori être plus animée.