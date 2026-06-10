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Athlétisme - Diamond League Timothé Mumenthaler plus rapide que le prodige Gout Gout

ATS

10.6.2026 - 22:03

Timothé Mumenthaler a pris la 5e place du 200 m du meeting Diamond League d'Oslo. Le Genevois (20''58) a fait mieux que le prodige australien Gout Gout.

A Oslo, Timothé Mumenthaler a signé son meilleur chrono de la saison (archives):
A Oslo, Timothé Mumenthaler a signé son meilleur chrono de la saison (archives):
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.06.2026, 22:03

10.06.2026, 22:37

Placé à l'extérieur, le champion d'Europe n'avait aucun point de repère mais il a fait un assez bon virage pour réussir sa meilleure performance de l'année, loin tout de même de ses 20''27 de l'an dernier à...Oslo. Il a tout de même vu Letsile Tebogo le passer rapidement et le Botswanais s'est imposé facilement en 19''84.

Au deuxième rang, on retrouve le Sud-Africain Sinesipho Dambile (20''12) et au 3e le Trinitéen Jereem Richards (20''50).

Grosse déception en revanche pour Gout Gout. L'Australien de 18 ans qui a couru en 19''67 ce printemps n'a pu faire mieux que 20''60 pour obtenir la 6e place dans un style assez peu académique.

Athletissima. Phénomène du sprint, Gout Gout sera de la partie à Lausanne

AthletissimaPhénomène du sprint, Gout Gout sera de la partie à Lausanne

Lobalu loin du compte

Dominic Lobalu a lui disputé son premier 5000 m de la saison en Norvège. 13e avec un temps de 13'08''78, le recordman de Suisse a manqué son objectif: battre ce record de 12'50''87 minutes. A mi-parcours, Lobalu accusait déjà un retard de plusieurs secondes sur son rythme habituel.

«Mes jambes tournaient bien aujourd'hui», a-t-il confié à SRF. Il ne sait pas pourquoi cela n'a pas fonctionné: «Je me pose aussi beaucoup de questions, cela ne m'était encore jamais arrivé.» La victoire est revenue à l'Ethiopien Addisu Yihune en 12'47''62.

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