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Silvana Tirinzoni «J'étais toujours considérée comme faible mentalement»

ATS

15.4.2026 - 20:32

La quadruple championne du monde de curling et vice-championne olympique Silvana Tirinzoni a mis un terme à sa carrière mercredi. Dans un entretien accordé à Keystone-ATS, la skip suisse la plus titrée revient sur les hauts et les bas de son parcours.

Silvana Tirinzoni a décidé de mettre un terme à sa carrière.
Silvana Tirinzoni a décidé de mettre un terme à sa carrière.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.04.2026, 20:32

Silvana Tirinzoni, vous avez annoncé mercredi votre retraite sportive. Quand avez-vous pris cette décision?

«Je savais à 90% avant la saison que ce serait ma dernière. Mais j'ai volontairement laissé une petite porte ouverte, pour me faciliter un peu les choses. Je me disais que peut-être, à un moment donné, je changerais encore d'avis. Mais ça n'a pas été le cas. C'est donc désormais officiel.»

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Quelle est la raison de cette retraite?

«Cela a bien sûr à voir avec mon âge (réd: 46 ans). Les voyages et les risques financiers représentent un investissement vraiment énorme. Je pense avoir exploré mes limites et j'ai senti que le moment était venu. Je ne pourrais pas repartir pour quatre années de plus, et même deux ans auraient été difficiles.»

Vous n'avez pas pu disputer un ultime championnat du monde à Calgary. À quel point cela a-t-il été douloureux?

«Beaucoup. Comme je savais intérieurement que j'allais probablement arrêter, cela aurait été magnifique. Nous avons toujours eu beaucoup de succès aux Mondiaux, et en plus au Canada. Cela aurait été le plus bel endroit pour tirer ma révérence. Mais quand on est sportif, on doit sans cesse faire face à des déceptions et des défaites. Ce n'était pas un sentiment totalement nouveau. Et nous avions connu notre apogée une semaine plus tôt à Cortina.»

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La Suisse a tout de même remporté l'or mondial. Peut-on quand même s'en réjouir?

«J'avoue que c'est un sentiment partagé. On se dit forcément qu'on aimerait être soi-même sur la glace. En même temps, c'est réjouissant de voir qu'une équipe suisse aussi jeune est si forte et peut rivaliser avec les meilleures nations. Cela m'a aussi fait plaisir.»

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Parmi vos nombreux succès, lesquels ressortent le plus pour vous?

«La médaille olympique arrive évidemment en tête. C'était un rêve d'enfance, tellement lointain que je n'aurais jamais pensé pouvoir l'atteindre. J'en suis extrêmement fière. Ma famille était là en plus. C'est le moment fort que je n'oublierai jamais. Sur le plan purement sportif, ce sont probablement les 42 matches consécutifs gagnés en championnat du monde. Je pense qu'aucune équipe ne réussira plus jamais cela.»

Et vos souvenirs les plus douloureux?

«J'ai connu de grandes déceptions. Ma carrière n'a vraiment commencé qu'à 39 ans. Avant cela, d'autres équipes étaient soutenues et remportaient des médailles. Pour les journalistes, j'étais toujours considérée comme faible mentalement. Ce n'est qu'à 39 ans que j'ai pu prouver que je faisais partie des meilleures. Ce n'était pas une promenade de santé, c'était un véritable combat. Il a sans cesse fallu trouver des joueuses qui correspondent, qui aient les mêmes objectifs, etc. C'était un vrai casse-tête. J'en suis extrêmement fière, d'autant plus que ce sport fonctionne différemment d'autres disciplines: on doit tout faire soi-même. On n'a pas de manager ni de véritable entraîneur qui vous explique comment faire. Le fait d'avoir presque tout construit nous-mêmes, à partir de zéro, jusqu'à une médaille olympique, me rend vraiment fière.»

Sur le sujet

Savez-vous déjà ce que vous allez faire à l'avenir?

«Je ne le sais pas encore. Cela m'angoisse un peu, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. D'une certaine manière, j'aimerais rester liée au curling. Mais il y a peu de postes qui permettent d'en vivre correctement. Peut-être devrai-je me réorienter. J'ai quand même le sentiment qu'il existe encore d'autres choses dans la vie.»

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