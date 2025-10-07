  1. Clients Privés
Basketball Tony Parker en deuil après un décès «brutal et inattendu»

Nicolas Larchevêque

7.10.2025

L'ancien basketteur américain Tony Parker Senior, père de Tony Parker, est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé l'ancien meneur des Bleus dans un communiqué transmis à l'AFP lundi.

Tony Parker pleure la disparition de son père, décédé à l'âge de 70 ans.
Tony Parker pleure la disparition de son père, décédé à l'âge de 70 ans.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

07.10.2025, 07:46

07.10.2025, 08:01

«Ancien joueur de basket et figure profondément aimée, Tony Parker Senior (...) a transmis (à sa famille) sa passion pour le basket, sa force de caractère et ses valeurs humaines, celles qui ont façonné l'homme et l'athlète que Tony est devenu», peut-on lire dans un communiqué, qui ne dévoile pas les circonstances d'un décès «brutal et inattendu».

«Ce départ laisse un vide immense» ajoute l'ancienne légende des Spurs, qui évoque «un père inspirant» et un «repère essentiel» dans la vie de ses enfants, dont Tony Parker mais aussi TJ Parker, ancien entraîneur de l'Asvel et Pierre Parker également ancien joueur.

Originaire de Chicago, Tony Parker Senior a évolué aux Etats-Unis avec Loyola University Chicago, de 1973 à 1977 avant de passer professionnel. Il a ensuite effectué une partie de sa carrière en Europe (Pays-Bas, Belgique) et en France sous les couleurs notamment de Denain.

