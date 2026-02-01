Domen Prevc a une nouvelle fois survolé la concurrence dimanche lors du deuxième concours de Coupe du monde à Willingen. Le Slovène, sacré champion du monde de vol à skis le week-end dernier et vainqueur de la Tournée des Quatre Tremplins, a signé son 11e succès de la saison.

Domen Prevc remporte le deuxième concours de Coupe du monde à Willingen (archives). EPA

Keystone-SDA ATS

Le trio suisse composé des routiniers Gregor Deschwanden, Killian Peier et Simon Ammann a en revanche essuyé un sérieux revers, aucun ne s'est qualifié pour la manche finale. Sandro Hauswirth et Felix Trunz, qui accompagneront Deschwanden aux Jeux olympiques, n'ont de leur côté pas fait le déplacement en Allemagne.