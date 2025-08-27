  1. Clients Privés
Vuelta Jonas Vingegaard reprend les commandes

ATS

27.8.2025 - 18:46

Team UAE a remporté la 5e étape du Tour d'Espagne, un chrono par équipes de 24 km à Figueres. Deuxième avec Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard a repris le maillot rouge de leader.

Keystone-SDA

27.08.2025, 18:46

27.08.2025, 19:49

Pour ce retour sur sol espagnol, l'équipe UAE s'est montrée la meilleure dans cet exercice particulier. Elle a devancé les Visma de 8 secondes et les Lidl-Trek de 9 secondes.

Au général, Vingegaard a récupéré la tunique et il possède 8 secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso, le Portugais Joao Almeida et un autre Espagnol, Marc Soler. L'Italien Giulio Ciccone suit à 9 secondes devant l'ancien leader, le Français David Gaudu, désormais relégué à 16 secondes.

Des manifestants pro-palestiniens ont tenté de bloquer les coureurs de l'équipe Israel-Premier Tech en plein effort. Plusieurs individus portant banderoles et drapeaux palestiniens ont fait irruption en début de parcours pour barrer la route des cyclistes de l'équipe israélienne, créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Sur une vidéo de la scène circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir trois personnes tenir une banderole avec l'inscription «La neutralité est une complicité, Boycott Israel» en Catalan, avant d'être écartés de la chaussée par des membres de l'organisation à moto. Certains coureurs ont été contraints de ralentir pour éviter un accident, mais aucune chute n'a été signalée.

