Giro Le peloton s’offre une incursion au Tessin !

ATS

1.12.2025 - 18:30

Le parcours du Tour d'Italie 2026 a été dévoilé ce lundi par les organisateurs. Après son départ en Bulgarie, un passage par le Tessin et une troisième semaine en altitude, le peloton achèvera son périple à Rome.

Keystone-SDA

01.12.2025, 18:30

01.12.2025, 19:41

Après un départ sur sol bulgare, le peloton masculin entamera une remontée du sud au nord de l'Italie, et entreprendra au lendemain du 3e et dernier jour de repos une étape 100% tessinoise le 26 mai, avec un départ de Bellinzone et une arrivée à 1644 m d'altitude à Cari. La station de ski du nord du Tessin a déjà accueilli des arrivées d'étape du Tour de Suisse en 2016 et 2024.

Incroyable scénario. Simon Yates renverse le Giro avant l'ultime étape !

Incroyable scénarioSimon Yates renverse le Giro avant l'ultime étape !

Cinq mois après le show Isaac Del Toro, onze journées en rose avant de craquer lors de l'avant-dernière étape face au Britannique Simon Yates, le Giro 2026 (du 8 au 31 mai) donne déjà le tournis. Cette 109e édition se déroulera sur 21 étapes pour un total de 3'459 kilomètres et un dénivelé cumulé de 49.150 m avec douze étapes comprenant l'ascension d'au moins un col, cinq étapes de haute montagne, sept arrivées en altitude et un «toit», le Passo Giau, culminant à 2'233 m.

Sans Tadej Pogacar

En troisième semaine, l'enchaînement des difficultés s'annonce redoutable. Une courte mais éreintante incursion en Suisse pour la 16e étape, avant les 19e et 20e étapes qui détermineront sans doute le nom du successeur de Simon Yates. Ça ne sera pas Tadej Pogacar, la superstar du peloton, vainqueur du Giro 2024, ayant fait du Tour de France et des Monuments ses objectifs de 2026.

Lors de la 19e étape, les cadors s'expliqueront sur 151 km dans les Dolomites avec six cols dont le Passo Giau, pour un total de 5.000 m de dénivelé. Le lendemain, ils devront escalader à deux reprises le Piancavallo et sa rampe de 14,4 km avec une pente moyenne de 8,9% et des passages à 15%.

Simon Yates pas assuré de participer

Enfin, après un long transfert vers Rome, le vainqueur étrennera son maillot rose sur 131 km dans les rues de la capitale italienne avant l'arrivée au pied du Colisée. «J'aimerais bien sûr avoir le dossard numéro 1 accroché à mon maillot, mais je ne sais pas encore si j'en serai.

Il y a des discussions en cours», a prévenu Simon Yates, dont l'équipe Visma Lease a bike pourrait privilégier le Danois Jonas Vingegaard dans sa quête du dernier Grand Tour qui manque à son palmarès

Giro. Rédemption pour Simon Yates : couronné après l’échec de 2018 !

GiroRédemption pour Simon Yates : couronné après l’échec de 2018 !

Un Giro dames sur neuf étapes

Le prochain Giro dames se déroulera du 30 mai au 7 juin 2026 sur neuf étapes, contre huit jusque-là. Battue en juillet 2025 pour 22 secondes par la désormais double tenante du titre italienne Elisa Longo Borghini, la Bernoise Marlen Reusser aura l'occasion de prendre sa revanche.

Organisé depuis 2024, le Tour d'Italie féminin s'élancera de Cesenatico, la ville du littoral adriatique où a grandi et vécu la figure tragique du cyclisme italien Marco Pantani. Son arrivée sera jugée dans le Piémont à Saluces après 1'153,7 kilomètres de course et un dénivelé total de 12'500 mètres.

