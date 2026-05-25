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La retraite pour bientôt ? Jonas Vingegaard : «Je ne me vois pas courir jusqu'à 35 ans, donc...»

ATS

25.5.2026 - 11:53

Jonas Vingegaard, en tête du Tour d'Italie, ne se voit «pas courir jusqu'à 35 ans» a-t-il confié lundi. Le Danois dit «prendre année après année» et envisage de finir sa carrière chez Visma.

Jonas Vingegaard est bien parti pour remporter son premier Tour d'Italie dimanche à Rome.
Jonas Vingegaard est bien parti pour remporter son premier Tour d'Italie dimanche à Rome.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 11:53

«Depuis mon crash (au Tour du Pays Basque) en 2024, je prends année après année. Tant que je prends du plaisir, je continue. A ce stade, je ne me vois pas prendre ma retraite. Mais je ne me vois pas courir jusqu'à 35 ans. Je vais avoir trente ans (le 10 décembre prochain, NDLR) donc il ne me reste pas tant d'années que ça», a déclaré le double vainqueur du Tour de France 2022 et 2023 lors d'une visioconférence de presse à la troisième journée de repos du Giro.

«Je pense terminer ma carrière dans cette équipe», a ajouté le leader de Visma-Lease a bike, alors que des rumeurs évoquent un possible intérêt de la formation britannique Ineos renforcée par l'arrivée d'un co-parraineur danois, l'entreprise de technologie Netcompany.

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Au Giro, où il a déjà remporté trois étapes et mène le classement général avec plus de deux minutes d'avance, Vingegaard s'estime «dans une excellente forme» qu'il pense pouvoir «améliorer encore en vue du Tour» de France (4-26 juillet) où il croisera le fer avec Tadej Pogacar qui l'a largement dominé ces deux dernières éditions.

«Au moins une étape de plus»

«Le Giro peut me permettre de passer un cap supplémentaire en vue du Tour», veut croire le Danois, assurant qu'il n'allait pas se contenter de courir «de manière totalement défensive» en troisième semaine.

«On va viser au moins une étape de plus, je ne vous dirai évidemment pas laquelle. On est là aussi pour honorer la course et, maintenant que j'ai le maillot rose, j'ai envie de gagner avec. Mais on va choisir nos jours avec soin car je pense aussi déjà au Tour de France. Courir à fond toutes les étapes rendrait les choses plus difficiles que nécessaire», a-t-il expliqué.

Hors de question donc a priori de faire comme Pogacar qui avait remporté six étapes en 2024 avant de gagner ensuite aussi le Tour de France. «Je ne me compare pas à Tadej. Je le connais un peu, c'est quelqu'un de très sympa, mais je me concentre sur moi», a souligné le Danois qui considère l'Autrichien Felix Gall comme son principal rival au Giro.

Vers une participation sur le Tour de Romandie?

S'il s'impose dimanche à Rome, Vingegaard deviendra le huitième coureur de l'histoire à avoir gagné les trois grands Tours. Il décidera seulement après le Tour de France s'il a encore suffisamment de fraîcheur pour participer aux Mondiaux en septembre à Montréal.

Interrogé sur les objectifs qu'il aimerait accomplir d'ici la fin de sa carrière, il a dit: «je n'ai pas encore gagné toutes les courses d'une semaine, ce serait vraiment quelque chose de sympa».

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