Jonas Vingegaard, interrogé sur le dopage, a assuré qu'il ne prenait «rien». Le Danois a estimé que c'était «bien» de se montrer sceptique face aux performances des meilleurs sur le Tour de France.

Jonas Vingegaard (ici en jaune) et Tadej Pogacar écrasent le Tour de France KEYSTONE

«Oui, je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport. C'est même bien d'être sceptique, car sinon cela se reproduira», a déclaré le Danois, vainqueur sortant de la Grande Boucle et maillot jaune de cette édition, en conférence de presse.

«Tout ce que je peux dire, c'est que je ne prends rien», a assuré le maillot jaune qui écrase la course en compagnie de Tadej Pogacar. «C'est vrai que nous allons vite, plus vite même qu'eux», a-t-il ajouté en référence à des champions du passé convaincus de dopage. «Le matériel, la nutrition, l'entraînement, tout a changé et cela explique que les performances s'améliorent.»

ats