L'Australien Ben O'Connor s'est imposé en solitaire lors de la 18e étape du Tour de France au sommet du col de la Loze. Deuxième à 1'45, le Slovène Tadej Pogacar a encore renforcé son maillot jaune.

Ben O'Connor triomphe en solitaire au sommet du col de la Loze ! Tadej Pogacar finit 2e et relègue Jonas Vingegaard, 3e, à 9 secondes #TDF2025 #LesRP pic.twitter.com/q6LpxUMl65 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2025

Keystone-SDA ATS

O'Connor (29 ans), le grimpeur de la formation Jayco, a décroché à 2307 mètres d'altitude (toit de ce Tour 2025) sa deuxième victoire d'étape dans la Grande Boucle après son succès à Tignes en 2021. Il a distancé ses deux compagnons d'échappée à 15 km de l'arrivée dans la longue montée finale qu'il a su bien gérer. Il a aussi bénéficié du fait que la bagarre attendue entre les leaders ne s'est déclenchée que dans les deux derniers kilomètres de l'étape.

Plusieurs années d'attente

«Le Tour de France est une course tellement dure, la plus grande course du monde mais aussi la plus cruelle. Je ne pourrais pas être plus fier de gagner l'étape reine. Ça faisait plusieurs années que j'attendais ça», a déclaré O'Connor alors que la grêle s'abattait au sommet après une journée plutôt ensoleillée.

L'Australien ne représentait pas une menace au général où il occupait la 12e place à plus d'une demi-heure du maillot jaune au départ. Grâce à ce succès, il est remonté au 10e rang.

Visma attaque en vain

Lors d'une étape très animée et tactique, aux multiples retournements de situation, l'équipe Visma a tout tenté pour mettre en difficulté Pogacar en passant à l'offensive dès le col de la Madeleine, à plus de 70 km de l'arrivée. Après des relais appuyés de ses équipiers, Vingegaard a alors essayé de décramponner le Slovène, mais celui-ci, cantonné à un rôle défensif, n'a jamais lâché prise, même lorsqu'il s'est retrouvé isolé.

Au final, il ne s'est pas passé grand-chose dans la longue et tortueuse montée vers le col de la Loze où Matteo Jorgenson, renvoyé en éclaireur pour servir de point d'appui à Vingegaard, n'aura servi à rien. Et c'est même Pogacar qui a repris du temps à son rival en accélérant après la flamme rouge, sans toutefois réussir à rattraper O'Connor qui comptait trois minutes d'avance au pied de la montée.

C'est Vingegaard qui lance les hostilités dans le col de la Madeleine ! Pogacar s'accroche dans la roue du Danois



Suivez la 18e étape en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/A4D2M8QDSd — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2025

Duel pour la troisième place

Le Danois accuse désormais un retard de 4'26 sur le champion du monde à la veille de l'ultime étape de montagne dans les Alpes vendredi entre Albertville et La Plagne. Pogacar semble très bien lancé pour signer un quatrième succès après ceux de 2020, 2021 et 2024.

Derrière, la lutte pour la troisième marche du podium reste très ouverte. L'Allemand Florian Lipowitz l'occupe actuellement avec 11'01 de retard sur Pogacar. Mais l'Ecossais Oscar Onley n'est qu'à 22 secondes de lui.

Outre le fait d'avoir encore augmenté son avance au général, Tadej Pogacar a aussi repris la tête du classement de la montagne. Il totalise 105 points contre 89 pour Vingegaard et 72 pour le Français Lenny Martinez.