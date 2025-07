Jasper Philipsen a gagné au sprint la 1re étape du Tour de France, avec départ et arrivée à Lille sur 184,9 km. Le Belge a ainsi revêtu le premier maillot jaune au terme d'une étape très animée.

🚨 Jasper Philipsen remporte la première étape du Tour de France 2025 !



Keystone-SDA ATS

Parfaitement emmené dans la dernière ligne droite par ses coéquipiers d'Alpecin-Deceuninck Mathieu van der Poel et Kaden Groves, Philipsen (27 ans) a signé le 10e succès de sa carrière sur la Grande Boucle. Il a nettement devancé l'Erythréen Biniam Girmay, maillot vert 2024. Le Belge a pour principal fait d'armes un succès à Milan – San Remo en 2024.

Cette étape très nerveuse a fait des sérieux dégâts. Ainsi, le Thurgovien Stefan Bissegger et l'Italien Filippo Ganna ont été contraints à l'abandon après des chutes. Tous deux ne seront donc pas au rendez-vous du contre-la-montre de mercredi à Caen, où ils auraient eu leur mot à dire.

Evenepoel et Roglic piégés

Et dans l'optique du classement général, le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic ont été surpris dans le final et ont tous deux perdu 39 secondes, ainsi d'ailleurs que le Portugais Joao Almeida. Les deux grands favoris du Tour, le vainqueur sortant slovène Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard, figuraient bien quant à eux parmi le premier peloton.

Anodine à première vue, la 2 étape, dimanche entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer, s'annonce en réalité explosive avec un final truffé de côtes particulièrement raides, un terrain favorable aux puncheurs. Cette journée dans les Hauts-de-France pourrait être d'autant plus animée que la météo est annoncée mauvaise avec de la pluie et surtout du vent, qui pourrait jouer un grand rôle à l'approche de la ligne tracée au sommet d'une ultime et sèche montée.