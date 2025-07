Tadej Pogacar s'est imposé dans la 13e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 10,9 km en côte entre Loudevielle et Peyragudes. Le Slovène a donc encore renforcé son maillot jaune.

Tadej Pogacar vainqueur du contre-la-montre à Peyragudes ! Le mailllot jaune s'impose avec 36 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, Primoz Roglic est 3e à 1'20'' #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/9j1dPx6ozU — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 18, 2025

Keystone-SDA ATS

Pogacar - vainqueur pour la quatrième fois depuis le départ et pour la 21e fois de sa carrière sur la Grande Boucle - s'est imposé avec 36 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, son principal contradicteur. Cela lui a permis de porter son avance au classement général à 4'07.

Le maillot jaune avait choisi de s'élancer avec un vélo traditionnel, alors que Vingegaard et Primoz Roglic, troisième de l'étape à 1'20, ont couru sur des vélos de contre-la-montre. Mais la domination du champion du monde a été une fois encore totale, de sorte qu'une quatrième victoire finale lui semble promise après 2020, 2021 et 2024.

Bientôt le podium

A seulement 26 ans, «Pogi» n'est plus qu'à un succès du sprinter français André Darrigade, «le lévrier des Landes». Et le podium n'est vraisemblablement qu'une question de temps pour l'ogre slovène: si le néo-retraité Mark Cavendish, qui a battu le record d'Eddy Merckx l'an dernier, est encore loin avec 35 succès, Bernard Hinault (28) pourrait être à portée dans les deux prochaines années.

Le champion du monde peut par ailleurs espérer cette année égaler voire battre les six victoires sur une édition qu'il avait remportées l'année dernière. Le record de victoires dans un seul Tour est de huit, détenu conjointement par Merckx (en 1970 et 1974), le Belge Freddy Maertens (1976) et le Français Charles Pélissier (1930).

Marathon en montagne

Samedi, la 14e étape arrive à Superbagnères au terme d'un «marathon en montagne» pour cette troisième et dernière journée dans les Pyrénées. C'est un sacré défi qui attend le peloton au départ de Pau pour une étape de 182 km à 4950 m de dénivelé positif et quatre grandes ascensions dont deux hors catégorie.

Après 70 km plutôt plats, les coureurs escaladeront le vénérable Tourmalet par Luz-Saint-Sauveur (19 km à 7,4%), puis le col d'Aspin en passant par Payolle (5 km à 7,6%), le col de Peyresourde (7,1 km à 7,8%) et enfin la montée finale de Luchon-Superbagnères (12,4 km à 7,5%), où les favoris devraient s'expliquer.