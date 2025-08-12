  1. Clients Privés
Cyclisme Le Tour de Romandie Féminin perd sa tête d’affiche

ATS

12.8.2025 - 14:58

Coup dur pour le Tour de Romandie Féminin: la Néerlandaise Demi Vollering a déclaré forfait. Elle est malade, ont indiqué les organisateurs mardi.

Demi Vollering ne roulera pas sur les routes romandes en fin de semaine.
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 14:58

12.08.2025, 15:00

Demi Vollering avait gagné l'épreuve romande en 2023. Elle a aussi fini deuxième du Tour de France tant en 2024 que cette année. Son forfait propulse la Polonaise Katarzyna Niewiadoma au rang de grande favorite de l'épreuve qui se disputera du 15 au 17 août.

Tour de Romandie féminin. Un parcours accidenté pour assurer le spectacle

Tour de Romandie fémininUn parcours accidenté pour assurer le spectacle

Côté suisse, Noemi Rüegg a rejoint le plateau. La Zurichoise avait notamment brillé en début de saison. La Française Juliette Labous sera aussi de la partie.

Richard Chassot : «Il fallait un parcours très attractif»

Richard Chassot : «Il fallait un parcours très attractif»

La quatrième édition du Tour de Romandie féminin s'élancera le 15 août avec un contre-la-montre inédit. Demi Vollering et Elise Chabbey assureront le spectacle sur trois étapes entre le Chablais vaudois et valaisan.

07.08.2025

