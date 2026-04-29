  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour de Romandie Étape vallonnée au menu, «Pogi» prêt à en faire son plat principal ?

ATS

29.4.2026 - 04:00

Après un court prologue mardi à Villars-sur-Glâne (3,2 km), les protagonistes du Tour de Romandie ont droit mercredi à une 1re étape vallonnée. Martigny accueille tant le départ que l'arrivée.

Tadej Pogacar sera-t-il à l'attaque dès mercredi en Valais?
Tadej Pogacar sera-t-il à l'attaque dès mercredi en Valais?
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.04.2026, 04:00

29.04.2026, 08:21

Tadej Pogacar et ses rivaux devront tout d'aborder effectuer à trois reprises une boucle comprenant la courte ascension du col de la Rasse, avant d'en découdre dans la plus longue et plus difficile montée vers Ovronnaz (8,9 km, à 9,7% de moyenne). Le sommet se situe néanmoins à plus de 30 km de l'arrivée.

Tour de Romandie. Tadej Pogacar battu : victoire française sur le prologue

Tour de RomandieTadej Pogacar battu : victoire française sur le prologue

Vainqueur du prologue à Villars-sur-Glâne, Dorian Godon tentera de défendre son maillot jaune lors de cette fin d'étape. Mais pas sûr que le Français parvienne à conserver son bien si Pogacar décide d'appuyer sur l'accélérateur dès les premières pentes de ce 79e Tour de Romandie.

Tour de Romandie. Une 79e édition promise à Tadej Pogacar ?

Tour de RomandieUne 79e édition promise à Tadej Pogacar ?

Le prologue de Pogacar

Les plus lus

Neuf buts dans un choc de dingue entre le PSG et le Bayern Munich !
Charles III à Trump:«Sans les Britanniques, vous parleriez français»
Marché suisse : Coop et Migros au cœur des critiques américaines
Ancienne lanceuse de marteau, Silvia Salis va peut-être déloger Meloni de son poste
Au bout du suspense, Fribourg arrache un duel décisif à Davos !
L’ultime tour d'honneur à Fribourg de Julien Sprunger