Attendu samedi à Brest, Guirec Soudée s'apprête à devenir le 5e marin à signer un nouveau record du tour du monde à l'envers (d'est en ouest, contre vents et courants dominants) à la voile.

Guirec Soudée s'apprête à devenir le 5e marin à signer un nouveau record du tour du monde à l'envers. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

En 2006, la Britannique Dee Caffari est devenue la première femme à terminer le tour du monde à l'envers sur un monocoque. La durée de son séjour en mer (178 jours et 3 heures) a toutefois été trop importante pour abaisser la marque de référence.

A 34 ans, Soudée sera le premier à boucler cet exercice en moins de 100 jours et aussi à le faire en multicoque après les échecs d'Yves Le Blévec (2017) et Romain Pillard et Alex Pella (2022).