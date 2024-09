Le championnat de SBL reprend ses droits samedi avec pour l'heure neuf équipes et un grand favori. Comme chaque année, une question s'impose: qui peut battre Fribourg Olympic ?

Fribourg Olympic conservera-t-il à nouveau son trophée ? KEYSTONE

ATS

Sextuple champion de Suisse en titre, Fribourg Olympic aborde l'exercice 2024-25 avec une certaine marge sur la concurrence. Après avoir réussi le triplé la saison passée, les joueurs de Thibaut Petit repartent pour un tour avec la ferme intention de dominer les compétitions nationales.

Bouté de la Ligue des Champions, Olympic va tout de même disputer l'Europe Cup comme lot de consolation. Jouer l'Europe demandera logiquement davantage aux Fribourgeois, mais ceux-ci ont l'habitude de jouer sur plusieurs tableaux.

Genève en contradicteur ?

Agent et fin connaisseur du basketball helvétique, Sevag Keucheyan n'entrevoit pas de faille dans la cuirasse fribourgeoise. Selon lui, il faudra savoir gérer les énergies et bien sûr éviter les blessures. «L'équipe est bien coachée, le club est bien structuré et tout est intelligemment construit», précise-t-il.

Si sur la longueur d'une saison, battre Olympic tient de l'exploit, l'agent estime que sur un match, les Fribourgeois sont prenables: «On a vu d'autres équipes gagner la Coupe de Suisse ou la Coupe de la Ligue. Et je pense que des clubs comme Les Lions de Genève, Massagno, Monthey ou Union Neuchâtel peuvent créer la surprise sur un match.»

Avec leur nouveau coach Patrick Pembelé, ancien de la maison Olympic, Les Lions de Genève vont peut-être avoir un peu de la recette fribourgeoise du succès dans leurs rangs. Ils ont récupéré Isaiah Williams, passé par Lugano, Union Neuchâtel et Massagno lors des quatre dernières saisons. Arrivé en cours de saison la saison passée, Boris Mbala aura sans doute un peu plus d'impact dans le jeu.

Jamal George en progression

Sevag Keucheyan n'oublie pas non plus de mentionner deux autres clubs lémaniques: Nyon et Pully-Lausanne. «A Nyon, le nouvel entraîneur Maleye N'doye a un bon groupe pour travailler, précise-t-il. Et à Pully-Lausanne, Randoald Dessarzin sait comment coacher. Je trouve l'effectif très bien pensé et construit.»

Avec Florian Steinmann et surtout Bryan Colon, le club de la capitale olympique peut compter sur deux joueurs qui ont l'habitude du championnat de Suisse. Et avec Jamal George, frère de Kyshawn drafté par les Washington Wizards, c'est un meneur en pleine progression sur lequel l'équipe peut s'appuyer. Même si les Vaudois ont perdu en play-off 3-0 face à Massagno, George a sorti deux gros matches complets de 15 et 17 points.

Vevey: l'incertitude

Comme mentionné plus haut, le championnat va commencer avec neuf équipes au lieu de dix. Vevey Riviera n'a en effet pas reçu sa licence, tant en première qu'en deuxième instance. Le club des Galeries du Rivage attend maintenant la décision du Tribunal arbitral du sport.

Au cas où le TAS accepterait le recours des Veveysans, ceux-ci seraient réintégrés et le championnat se tiendrait avec dix équipes. La ligue a prévu un calendrier au besoin.

ATS