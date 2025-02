La Suisse enverra une délégation de 20 athlètes au championnat d'Europe à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Les épreuves auront lieu du 6 au 9 mars.

Angelica Moser sera de la partie aux Pays-Bas. ats

Keystone-SDA, hle, ats ATS

Tous les meilleurs Helvètes seront de la partie. Il y aura notamment Mujinga Kambundji, tenante du titre et Européenne la plus rapide cette saison sur 60 m. Elle sera accompagnée par Jason Joseph, champion d'Europe sortant du 60 m haies, et par sa soeur Ditaji Kambundji, en bronze il y a deux ans aussi sur 60 m haies.

Champion du monde en salle de l'heptathlon, Simon Ehammer voudra aussi de l'or au niveau européen. En longueur, Annik Kälin sera une candidate au podium de même qu'Angelica Moser à la perche et peut-être également la Fribourgeoise Audrey Werro sur 800 m.