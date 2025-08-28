  1. Clients Privés
Avec des disciplines méconnues Tout ce qu'il faut savoir sur les Mondiaux de VTT en Valais

ATS

28.8.2025 - 18:07

Le coup d'envoi des premiers championnats du monde combinés de VTT sera donné samedi à Sion. Pendant plus de deux semaines, les champions et championnes du monde de sept disciplines seront désignés aux quatre coins du Valais. Voici l'essentiel en quatre points.

Nicole Koller vise une médaille en Valais.
Nicole Koller vise une médaille en Valais.
ats

Keystone-SDA

28.08.2025, 18:07

Sept lieux différents

Ces Mondiaux, qui regroupent pour la première fois les huit disciplines du VTT, se dérouleront dans sept lieux différents: Crans-Montana (cross-country), Zermatt (short track), Champéry (descente), Verbier – Val d'Anniviers (marathon), Monthey (pump track) et Aletsch Arena/Bellwald (enduro, e-Enduro et e-mountain bike). Les festivités d'ouverture auront lieu à Sion dès samedi tandis que les premières médailles seront décernées lundi.

Les moments forts

Les courses de cross-country olympique constitueront sans nul doute le point fort des deux semaines de compétition. Elles auront lieu lors du week-end de clôture à Crans-Montana. La course féminine élite aura lieu le samedi 13 septembre et celles des hommes le lendemain.

La Suisse est l'une des meilleures nations en cross-country et pourra compter une dernière fois sur le Grison Nino Schurter (39 ans), qui prendra sa retraite dans quelques semaines. Parmi les espoirs de médaille, on compte Nicole Koller ou les jeunes Fabio Püntener et Ronja Blöchlinger.

VTT. Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

VTTNino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Les spécialistes de la descente devraient quant à eux assurer le spectacle à Champéry, où les courses auront lieu le week-end du 6-7 septembre. La Neuchâteloise Camille Balanche, championne du monde en 2020, fait partie du cercle élargi des prétendants aux médailles.

Des disciplines méconnues

Le regroupement des différentes disciplines du VTT dans ces Mondiaux valaisans met en lumière des épreuves encore méconnues du grand public. Certains amateurs de sport ne connaissent pas forcément l'enduro ou le pump track.

Très populaire chez les jeunes, le pump track ressemble au BMX et consiste en une course disputée sur un circuit artificiel rempli de bosses et de virages très serrés. L'enduro se situe quant à lui à mi-chemin entre le cross-country et la descente et tire son nom du fait qu'il se dispute en plusieurs étapes. Les vélos d'enduro sont donc conçus pour être polyvalents.

«Un héritage durable»

La fédération suisse de cyclisme se réjouit d'organiser ces Mondiaux. «C'est un jalon pour la Suisse, nation du VTT. Le Valais et l'ensemble du cyclisme suisse profiteront de ces championnats du monde bien au-delà des compétitions», prédit Thomas Peter, le directeur de Swiss Cycling. Le directeur de l'évènement Julien Hess promet de son côté «un héritage durable».

Pour le directeur du tourisme valaisan Bruno Huggler, ces Mondiaux donnent «une forte impulsion pour le développement de notre offre de VTT». Celle-ci sert à renforcer la saison d'été et à étendre les activités touristiques au printemps et à l'automne. Swiss Cycling considère enfin comme un effet positif le fait que l'événement permette de mettre en avant des disciplines moins connues.

Archive sur Nino Schurter

Nino Schurter : «Je peux encore me battre pour l'or»

Nino Schurter : «Je peux encore me battre pour l'or»

Il possède déjà un jeu complet de médailles olympiques, il pourrait maintenant ajouter un nouveau trophée à sa collection à Paris: A 38 ans, Nino Schurter croit toujours qu'il peut remporter une médaille aux Jeux olympiques de 2024.

12.07.2024

