  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Giro Tout en gestion, Jonas Vingegaard double la mise

ATS

17.5.2026 - 17:33

Deux arrivées au sommet, deux victoires. Jonas Vingegaard, vainqueur dimanche de la 9e étape au sommet du Corno alle Scale, est bien l'homme fort du Tour d'Italie, le tout en ménageant ses efforts.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.05.2026, 17:33

17.05.2026, 18:59

Après s'être imposé vendredi au Blockhaus avec 13 secondes d'avance sur Felix Gall, le Danois a récidivé sur les hauteurs de la station d'Emilie-Romagne en devançant l'Autrichien de 12 secondes cette fois.

Rien de spectaculaire, d'autant qu'il a refusé de prendre des relais avec le leader de Decathlon CMA CGM dans les deux derniers kilomètres de l'ascension finale. Mais une gestion au millimètre pour le double vainqueur du Tour de France (2022 et 2023) qui semble n'avoir ni l'envie ni le besoin d'en faire trop.

«On est là où on voulait être. Je suis bien placé au classement général. Jusqu'ici, tout se passe bien pour nous», a expliqué le leader de Visma-Lease a bike qui, avant la deuxième journée de repos, ne compte plus que 2'24 de retard au classement général sur l'épatant Afonso Eulalio.

Changement de leader mardi?

Méconnu avant le Giro mais sublimé par le port du maillot rose, le Portugais s'est arraché pour terminer cinquième de l'étape et conserver sa tunique de leader qu'il devrait céder logiquement mardi lors du seul contre-la-montre au programme, sur 42 km entre Viareggio et Massa. «Hum, ça va être trop juste», a-t-il calculé avant de monter sur le podium.

La prise de pouvoir de Vingegaard, excellent sur les chronos des grands Tours, semble donc imminente. D'autant que Felix Gall est tout sauf un spécialiste du contre-la-montre et que l'Italien Giulio Pellizzari, considéré comme le principal challenger avant le départ, a perdu pied en concédant près d'une minute et demie dimanche.

C'est justement parce qu'il est conscient de ses limites en chrono que Gall, cinquième du dernier Tour de France, a abattu ses cartes dans la montée vers le Corno alle Scale, après avoir fait rouler son équipe pendant toute la journée.

«Toujours bon de gagner»

«L'équipe a fait un boulot incroyable pour contrôler l'échappée, c'est un plaisir de rouler avec des gars aussi forts. Je ressens un peu de fatigue et le jour de repos (lundi) fera du bien. Mais je suis très très satisfait», a commenté l'Autrichien, troisième du général à 35 secondes de Vingegaard, à qui il n'en voulait pas, a-t-il assuré.

«Jonas n'avait pas intérêt à collaborer, du coup j'ai fait comme s'il n'était pas là», a expliqué Gall, qui est passé à l'attaque à environ 2,5 km du sommet avec le seul Danois sur son porte-bagage.

Les deux hommes sont rapidement revenus sur l'Italien Giulio Ciccone, dont le pari de lâcher du lest au général la veille pour mieux avoir le droit de viser des étapes a failli payer de suite. Et puis, à 900 mètres de la ligne, Vingegaard a accéléré pour planter Gall et aller décrocher sa deuxième victoire dans ce Giro.

«On ne voulait pas jouer la victoire d'étape, contrairement à Decathlon CMA CGM comme on l'a rapidement compris. Mais une fois qu'elle était à portée de main, on a décidé, dans la dernière montée, d'y aller. C'est toujours bon de gagner», a expliqué le Danois dont le style «épicier» ne ravit pas forcément tout le monde.

Les plus lus

Une fin frustrante pour le FC Sion : YB brise le rêve sédunois
«Prière nationale» à deux pas de la Maison Blanche
Marquez contraint de passer par la case «opération» après sa chute
Les plaintes contre Bruel «seront regroupées»
Sinner s’impose face à Ruud et met fin une disette de 50 ans !
Vague d'arnaques au faux policier dans le canton de Fribourg