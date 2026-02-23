  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2030 «Tout le monde à son poste de combat» - Lecornu urge le comité

Arthur Rappaz

23.2.2026

«Tout le monde à son poste de combat»: le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé lundi le Comité d'organisation des JO 2030 à dépasser ses divergences, alors qu'Albertville fêtait les succès de l'équipe tricolore, tout juste rentrée des Jeux de Milan Cortina.

Agence France-Presse

23.02.2026, 22:01

23.02.2026, 22:10

Biathlon bien sûr, mais aussi danse sur glace ou ski alpinisme: c'est forte d'une sixième place au tableau des médailles et d'un bilan record de 23 médailles (dont huit en or) que l'équipe de France a conclu dimanche les JO-2026 de Milan Cortina et est rentrée à la maison après la cérémonie de clôture dimanche à Vérone.

Parmi les très attendus héros du jour, les biathlètes multimédaillés Quentin Fillon Maillet et Océane Michelon ou le fondeur Mathis Desloges sont apparus tout sourire, médailles rutilantes au cou, devant plusieurs milliers de personnes réunies, brandissant des drapeaux français dans la halle olympique d'Albertville, haut lieu des JO d'hiver de 1992, les derniers que la France ait accueillis à ce jour.

JO 2026 - Biathlon. Quentin Fillon Maillet en or sur le sprint, les Suisses autour du top 15

JO 2026 - BiathlonQuentin Fillon Maillet en or sur le sprint, les Suisses autour du top 15

La cérémonie a pour objet «d'honorer l'héritage de 1992 et de lancer notre route vers les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030», a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Elle s'est conclue sur le déploiement symbolique d'un grand drapeau à cinq anneaux, déroulé avec son et lumière par des chasseurs alpins descendant en rappel depuis un grand mât d'une cinquantaine de mètres. Elle se clôturera par un concert et une soirée dansante.

Turbulences

Elle survient toutefois en pleine crise de gouvernance au sein du Comité organisateur des Jeux (Cojop) alors qu'il lui reste désormais moins de quatre ans pour boucler son projet dans les Alpes françaises. Plusieurs de ses cadres ont démissionné ces derniers mois et le directeur général Cyril Linette est également sur le départ en raison du constat de «désaccords insurmontables».

Alors que le projet olympique a déjà souffert ces derniers mois de l'instabilité gouvernementale de la France, le président du Cojop, le champion olympique de ski de bosses à Albertville Edgar Grospiron, pourrait lui-même se trouver fragilisé par ces turbulences.

JO 2030. Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !

JO 2030Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !

La semaine passée, un proche d'Emmanuel Macron avait indiqué que le président avait «fait passer le message qu'il faut mettre de l'ordre dans l'organisation des JO Alpes 2030». «D'ici un mois», avait-il précisé.

M. Lecornu, venu lundi rencontrer les organisateurs, dont les présidents des régions Aura Fabrice Pannekoucke et Paca Renaud Muselier, ainsi que les athlètes, a pour sa part appelé à laisser de côté «les persifleurs» qui s'obstinent à prédire un échec des Jeux.

«Tout le monde à son poste de combat et tirons tous (...) dans le même sens pour y arriver en 2030», a-t-il lancé.

«On gère»

Interrogé par France Télévisions sur la crise de gouvernance au sein du Cojop, Grospiron a tenu à relativiser: «On gère. Il y a des turbulences, mais comme dans tous les projets de ce type. On est là, on gère, on tient la baraque», a-t-il insisté.

Après avoir félicité les athlètes, Sébastien Lecornu les a interrogés sur leur vécu en Italie et leurs attentes pour les prochains Jeux d'hiver: «Ce que vous pouvez nous dire peut avoir beaucoup d'importance pour la compréhension de l'organisation qu'on a pour 2030», a-t-il dit.

JO 2030. «Désaccords insurmontables» : rien ne va plus au Cojop !

JO 2030«Désaccords insurmontables» : rien ne va plus au Cojop !

Plusieurs ont évoqué l'éclatement des sites de Milan Cortina, que les Alpes françaises entendent imiter et même amplifier. Ce nouveau modèle, ont-ils souligné, permet d'utiliser des infrastructures déjà existantes - et d'alléger la facture - mais complexifie aussi les transports et laisse certains sites un peu isolés, quand il ne se traduit pas par une absence de «ferveur olympique» au moment de la remise des médailles, ont regretté certains.

Pour la championne olympique de biathlon Julia Simon, le sport français est néanmoins désormais «lancé». «Je pense que la cérémonie de clôture d'hier nous a permis aussi de nous dire: +En fait les prochains, c'est à la maison+», s'est-elle réjouie. «Pour moi, là, c'est encore difficile de me projeter», a-t-elle ajouté.

Les plus lus

Une femme reste morte dans son appartement pendant deux ans
Sous les yeux de Roger Federer, Stan Wawrinka s’offre un succès convaincant
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
«Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»
L'ex-ministre Peter Mandelson arrêté par la police
Trump est soit «un traître», soit un dirigeant «exceptionnel»