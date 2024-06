«Tout s'est accumulé et à un moment, j'ai craqué»

Tadej Pogacar annonce la couleur ! «Je ne me suis jamais senti aussi bien sur un vélo», a déclaré le Slovène mercredi à trois jours du départ du Tour de France où il visera le doublé après sa victoire écrasante dans le Giro.

Lors du Tour de France 2023, Tadej Pogacar avait «craqué» lors du chrono à Combloux. IMAGO/Panoramic International

AFP Nicolas Larchevêque

«J'ai l'impression d'avoir fait un pas en avant depuis le Giro est ma forme est encore meilleure que prévu. J'ai testé les jambes un peu et, pour être honnête, je ne me suis jamais senti aussi bien sur un vélo», indique le leader d'UAE sur le site internet de son équipe.

Vainqueur en 2020 et 2021, deuxième ces deux dernières années derrière le Danois Jonas Vingegaard, le Slovène a ratatiné la concurrence en mai au Tour d'Italie remporté avec près de dix minutes d'avance. Il aspire à devenir le premier coureur depuis Marco Pantani à réaliser le doublé Giro-Tour la même année.

«Tout le monde pense que je vais gagner le Tour tous les ans, or je ne l'ai pas gagné les deux dernières fois», souligne le coureur de 25 ans qui avait abordé le Tour 2023 après une préparation perturbée par une fracture au poignet.

«Beaucoup de choses n'allaient pas bien après ma chute à Liège. J’ai vu qui était là pour aider et qui ne l'était pas. Il y avait de la déception et de l'énergie négative autour de moi et je n'étais pas à 100% confiant sur le Tour. Tout ça s'est accumulé et à un moment j'ai craqué, c'était au contre-la-montre à Combloux. Après j'étais complètement à l'arrêt», raconte-t-il.

«Vingegaard sera à son meilleur niveau»

Cette année, ce sont ses concurrents qui ont connu un printemps difficile avec les chutes de Vingegaard, Remco Evenepoel et Primoz Roglic au Tour du Pays basque début avril.

«Jonas a vraiment été blessé (multiples fractures et pneumothorax, ndlr) mais je pense que ça ira. S'il est fort mentalement et qu'il a bien récupéré, il sera à son meilleur niveau. On a vu que Remco et Primoz étaient déjà dans une bonne forme au Dauphiné et je pense qu'ils seront au top. Mais on ne sait jamais. L'année dernière je pensais être à 100%, mais un jour j'étais très bien et l'autre pas prêt.»

Aura-t-il envie d'attaquer d’entrée pour profiter de l'état de forme incertain de ses rivaux ? «Je ne peux pas trop en parler, dit-il. Les deux premières étapes sont difficiles et diront où en sont les uns et les autres. On décidera après ces deux étapes comment aborder les jours suivants.»