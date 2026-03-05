Après Sondrio en Italie, Bad Ragaz et Villars-sur-Ollon, les deux autres villes-étapes du Tour de Suisse 2026 sont désormais connues: Locarno et Aarburg. Les organisateurs ont par ailleurs annoncé jeudi la participation de Stefan Küng, Noemi Rüegg et Demi Vollering.

Stefan Küng sera au départ du Tour de Suisse. IMAGO/frontalvision.com

Keystone-SDA ATS

Locarno et Aarburg accueilleront respectivement le départ et l'arrivée de la deuxième et de la quatrième étape. Comme lors du coup d'envoi à Sondrio, ainsi qu'à Bad Ragaz et Villars-sur-Ollon, les coureurs effectueront un circuit. Aarburg étant le théâtre d'un contre-la-montre individuel.

Trois autres coureurs de renom ont confirmé leur participation. Stefan Küng vise un retour à domicile après sa fracture du fémur samedi dernier. Chez les femmes, la Zurichoise Noemi Rüegg affrontera la Néerlandaise Demi Vollering, no 1 mondial qui réside en Suisse centrale, vainqueure du Tour de Suisse 2024. La participation de Tadej Pogacar et Marlen Reusser était déjà connue.

Le Tour de Suisse 2026 aura lieu du 17 au 21 juin. Pour la première fois dans l'histoire, les courses féminine et masculine se dérouleront le même jour et sur le même parcours.