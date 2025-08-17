  1. Clients Privés
Cyclisme Une équipe suisse crée la surprise sur la classique de Hambourg

ATS

L'Irlandais Rory Townsend, de l’équipe suisse Q36.5, a remporté dimanche la Cyclassics de Hambourg (207 km). Une classique traditionnellement dédiée aux sprinters dans le nord de l'Allemagne qui est revenue à l'un des membres de l'échappée du jour.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.08.2025, 17:43

Après plus de 200 kilomètres d'échappée à quatre, Townsend a conservé trois mètres d'avance sur le Belge Arnaud De Lie et le Français Paul Magnier.

Il succède au Néerlandais Olav Kooij, malade et qui n'était pas au départ. Kooij a été remplacé par le Belge Wout Van Aert, qui a ainsi avancé de quelques jours sa reprise, initialement prévue sur le Tour d'Allemagne la semaine prochaine.

