Tragédie en Australie : un prodige de 17 ans perd la vie tragiquement

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cricket Tragédie en Australie : un prodige de 17 ans perd la vie tragiquement

Gregoire Galley

30.10.2025

Un joueur australien de cricket âgé de 17 ans est mort jeudi après avoir été atteint par une balle, a annoncé sa famille dans un communiqué, un incident rare pour ce sport.

Un joueur australien de cricket âgé de 17 ans est mort jeudi.
Un joueur australien de cricket âgé de 17 ans est mort jeudi.
AFP

Agence France-Presse

30.10.2025, 14:02

30.10.2025, 15:49

Ben Austin, qui portait un casque, a été heurté mardi au cou alors qu'il se trouvait face à un lanceur automatique de balle, en amont d'un match de Twenty20 - une forme de cricket - à Melbourne, dans le sud-est du pays océanien.

Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique, avant de décéder jeudi matin, a indiqué son père Jace Austin dans un communiqué, faisant part d'une «tragédie». Austin était considéré comme un lanceur et un batteur prometteur. Son club, le Ferntree Gully Cricket, voyait en lui une «étoile du cricket».

Les morts en cricket sont rares. Le décès le plus marquant de ces dernières années remonte à 2014, lorsque l'international australien Phillip Hughes a été atteint par une balle, lui aussi au niveau du cou, lors d'un match.

Les plus lus

Marine Le Pen : «C'est une journée qu'on peut qualifier d'historique»
Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an
Michel Drucker : «Je pense à l'enfant, il sera orphelin très tôt»
«C'est un désastre» - Un voilier endommagé par le survol d'un avion
Tragédie en Australie : un prodige de 17 ans perd la vie tragiquement
Décès d'un enfant à Bienne: acquittement des accusés