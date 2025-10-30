Tragédie en Australie : un prodige de 17 ans perd la vie tragiquement

Un joueur australien de cricket âgé de 17 ans est mort jeudi après avoir été atteint par une balle, a annoncé sa famille dans un communiqué, un incident rare pour ce sport.

Un joueur australien de cricket âgé de 17 ans est mort jeudi. AFP

Agence France-Presse Gregoire Galley

Ben Austin, qui portait un casque, a été heurté mardi au cou alors qu'il se trouvait face à un lanceur automatique de balle, en amont d'un match de Twenty20 - une forme de cricket - à Melbourne, dans le sud-est du pays océanien.

Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique, avant de décéder jeudi matin, a indiqué son père Jace Austin dans un communiqué, faisant part d'une «tragédie». Austin était considéré comme un lanceur et un batteur prometteur. Son club, le Ferntree Gully Cricket, voyait en lui une «étoile du cricket».

Les morts en cricket sont rares. Le décès le plus marquant de ces dernières années remonte à 2014, lorsque l'international australien Phillip Hughes a été atteint par une balle, lui aussi au niveau du cou, lors d'un match.