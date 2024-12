La course d'orientation suisse est en deuil. Le Neuchâtelois Pascal Buchs (27 ans) a été emporté vendredi par une avalanche lors d'une randonnée à ski en Valais. «Nos pensées vont à la famille et aux amies et amis de Pascal, à qui nous présentons nos plus sincères condoléances», écrit la fédération sur Instagram.

Keystone-SDA, obe, ats ATS

Membre du cadre élite de Swiss Orienteering depuis 2018, Pascal Buchs était régulièrement aligné en Coupe du monde et a remporté plusieurs médailles aux Championnats de Suisse. Le Vaudruzien, passionné de montagne, s'était en outre paré d'argent en relais lors des Mondiaux militaires l'automne dernier.

En début de semaine, une sportive suisse de haut niveau, la spécialiste de snowboardcross Sophie Hediger (26 ans), avait déjà perdu la vie dans une avalanche à Arosa.