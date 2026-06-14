  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Projet né d'un choc profond» «Trail des Cendres» : une course entre mémoire et résilience

Clara Francey

14.6.2026

Une course en pleine nature organisée par trois étudiants de Narbonne, le «Trail des Cendres», a lieu dimanche à Bages (Aude) pour rendre hommage à ce territoire dévasté par des incendies l'été dernier.

Le «Trail des Cendres», une course au cœur de paysages touchés par les incendies de l'été 2025 en France.
Le «Trail des Cendres», une course au cœur de paysages touchés par les incendies de l'été 2025 en France.
AFP

Agence France-Presse

14.06.2026, 16:00

«Nous devions réaliser un projet de fin de cursus en rapport avec la cause écologique: pour nous, c'était évident de parler des feux qui touchent nos massifs», a expliqué à l'AFP Marion Casado, étudiante en marketing et communication avec les deux autres coorganisateurs, au sein de l'école SupExup de Narbonne.

«Le Trail des Cendres est né d'un choc profond: voir notre territoire transformé par les flammes. Des collines familières devenues silencieuses, noircies, fragilisées», explique le jeune trio dans leur présentation du projet.

«Courir ici n'est pas anodin. C'est revenir sur un territoire transformé, en mesurer la fragilité, mais aussi la capacité à renaître», soulignent encore les organisateurs.

Au programme, un parcours vallonné de 10 kilomètres, adapté aux débutants, qui traverse le domaine viticole Haute Fontaine et ses collines touchées par le feu au début de l'été 2025.

Parmi les deux autres promoteurs du projet, Julien Aliste est «fils de vigneron et d'agriculteur» dans ce terroir viticole. Il compatit donc particulièrement avec ceux qui ont subi les dommages des incendies : «C'était important pour moi de montrer notre soutien à ceux qui ont perdu les fruits de leur dur labeur».

Le parcours de la course, sur le hameau de Prat de Cest, invite à «porter un regard conscient sur la nature» dans «une démarche de mémoire», tout en mettant «en lumière la résilience» du territoire.

Les environs du village, au sud de Narbonne, ont été dévastés par l'incendie du 7 juillet 2025, qui a parcouru plus de 2.000 hectares de végétation et dont les stigmates sont encore visibles, presque un an plus tard.

Un mois plus tard et quelques dizaines de kilomètres plus loin, un incendie qui s'est déclaré le 5 août 2025 dans le massif des Corbières a parcouru 17'000 hectares, en en brûlant plus de 11'000.

France. Le feu de l'Aude est sous contrôle mais pas encore éteint

FranceLe feu de l'Aude est sous contrôle mais pas encore éteint

Le trail des Cendres compte offrir un cadre festif à ses 160 inscrits, à travers un ravitaillement proposant en musique boissons et restauration aux accents locaux.

«Comme les arbres qui repoussent, il faut nous aussi nous relever de nos cendres», résume Marion Casado, un sourire dans la voix.

Les plus lus

Sous haute tension, suivez le G7 d’Evian et les manifestations
Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Début de la manifestation contre le G7 à Genève
Antonelli abandonne, Hamilton gagne enfin au volant d'une Ferrari !
À l’occasion du 80e anniversaire de Trump, retour sur ses origines familiales