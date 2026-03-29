Transition abracadabrante : un biathlète recruté par une équipe cycliste !

Le biathlète Emilien Jacquelin, champion olympique avec le relais masculin à Milan Cortina, rejoint l'équipe de développement de Decathlon CMA CGM, pour vivre son «rêve d'enfant» et explorer son potentiel sans renoncer aux skis, a annoncé dimanche l'équipe cycliste.

Un défi assez fou, à l'image du personnage : Émilien Jacquelin 🇫🇷 rejoint l'équipe de développement de Decathlon CMA CGM ! pic.twitter.com/kIHuCykJmk — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 29, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«C'est un projet qui a mûri dans un coin de ma tête. Si les Jeux d'hiver 2030 en France restent un objectif, j'ai aujourd'hui cette envie de découvrir autre chose et de pratiquer le cyclisme à haut niveau», a déclaré le skieur de Villard-de-Lans, âgé de 30 ans.

«J'ai toujours fait du vélo, que ce soit dans ma jeunesse ou durant ma préparation physique, mais chaque jour sera désormais un nouveau défi (...). Je veux honorer la confiance de l'équipe et vivre ce rêve d'enfant avec humilité», a-t-il poursuivi, cité dans le communiqué.

Jacquelin a contribué à la moisson historique des biathlètes français aux derniers Jeux, avec l'or en relais masculin et le bronze en poursuite. Il a aussi collecté l'argent à Pékin en 2022, sur les relais masculin et mixte.

L'idole Pantani

Il est tombé amoureux du cyclisme grâce aux exploits lors du Tour de France 1998 du grimpeur italien Marco Pantani. Sur les pistes de Milan Cortina, il portait d'ailleurs à l'oreille une boucle d'argent ayant appartenu au «Pirate», décédé en 2004 après que des affaires de dopage ont terni sa légende.

Cette collaboration, qui démarrera le 1er mai, se concentrera surtout sur l'entraînement, avec un cycle d'évaluation prévu au printemps pour «mieux cerner son profil», a expliqué le directeur de la performance de Decathlon-CMA CGM, Jean-Baptiste Quiclet, qui l'imagine comme «un excellent puncheur sur la route».

Aucune durée n'est mentionnée pour ce contrat.