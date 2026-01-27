Jonas Vingegaard ne souffre d'«aucune blessure grave» après avoir chuté lundi à l’entraînement en tentant de semer un cycliste amateur dans la région de Malaga, au sud de l'Espagne, a annoncé mardi son équipe Visma-Lease a bike, en appelant au respect ceux qui suivent les champions dans leurs sorties.

Jonas Vingegaard crashed during training on Monday. Fortunately, he is okay and did not sustain any serious injuries.



In general, as a team we would like to urge fans on bikes to always put safety first. For both your own and others’ wellbeing, please allow riders to train and… pic.twitter.com/S6BTX34YeI — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 27, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Jonas Vingegaard a chuté lors d'un entraînement lundi. Heureusement, il va bien et n'a pas subi de blessure grave», a annoncé la formation néerlandaise au sujet du double vainqueur du Tour de France 2022 et 2023 qui doit commencer sa saison lors du Tour des Emirats arabes unis le 16 février.

«De manière générale, en tant qu'équipe, nous souhaitons appeler les fans qui sont sur leur vélo à toujours faire passer la sécurité en priorité. Pour votre propre bien-être comme pour celui des autres, merci de laisser les coureurs s'entraîner et de leur accorder autant d'espace et de tranquillité que nécessaire», a ensuite insisté l'équipe.

Lundi, un cycliste amateur espagnol avait partagé sur l'application Strava une vidéo de Vingegaard dans une descente alors qu'il suivait le coureur danois. «Jonas chute en essayant de me distancer dans la descente de la Fuente de la Reina. Je m'arrête pour lui demander comment il va et il se met en colère contre moi parce que je prenais sa roue. Il descendait vite justement pour me lâcher et il finit par se retrouver au sol», a écrit ce cycliste amateur, Pedro Garcia Fernandez, sur l'application sportive.

These two Strava accounts claim that Jonas Vingegaard crashed today during training in Malaga.



The first fan Pedro Garcia Fernandez said that Jonas crashed while going fast in downhill and the second one writes that at the last bend, he found Jonas by the guardrail, with blood… pic.twitter.com/vXQXaTebvq — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) January 26, 2026

Le sud de l'Espagne, notamment la région de Calpe, est devenu ces dernières années l'épicentre du cyclisme professionnel en hiver lorsque l'écrasante majorité des équipes s'y installent pour préparer la saison.

Cela draine une foule de plus en plus nombreuse de cyclistes amateurs désireux d'observer les champions à l'entraînement et tenter de les suivre dans leurs sorties dans un sport pratiqué sur des routes ouvertes à tous.

Cette cohabitation agace de plus en plus dans le peloton et en particulier les coureurs les plus populaires comme Remco Evenepoel ou Mathieu van der Poel qui sont souvent suivis par des cohortes de cyclistes, smartphones à la main.