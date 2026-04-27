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Après sa commotion «Très décevant» - «Wemby» se paie la NBA, on lui coupe le micro

Clara Francey

27.4.2026

Victor Wembanyama, revenu dimanche face à Portland après avoir subi une commotion cérébrale mardi au premier tour des play-offs, s'est dit «très déçu» de la gestion du protocole commotion par la NBA cette semaine.

Agence France-Presse

27.04.2026, 08:52

Le Français de 22 ans était sorti mardi lors du match 2 des Spurs face aux Trail Blazers après un choc violent la tête contre le parquet. Entré dans le «protocole commotion», il n'avait pas pu jouer le troisième match vendredi avant de revenir et de briller dimanche avec 27 points, 11 rebonds et 7 contres lors du succès de San Antonio sur Portland 114-93.

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«Je n'ai jamais vraiment eu peur. Je pense que tout a toujours été sous contrôle», a-t-il expliqué en conférence de presse à propos de sa blessure mardi. «Une commotion comme celle-ci, sans rentrer dans les détails, c'était assez bizarre. Mais on a bien pris soin de moi. J'ai essayé de revenir rapidement sur les terrains.»

Le protocole commotion de la NBA impose au joueur un repos de 48h, avant un retour progressif à l'activité physique et des tests neurologiques quotidiens. Pour revenir sur les terrains, il doit recevoir le feu vert médical de son équipe, et l'aval du directeur du programme commotion de la NBA.

«Tous les médecins, notamment ceux des Spurs, ont été super. Mais la gestion de la situation a été très décevante (...) par la NBA», a-t-il précisé, sans vouloir entrer dans les détails. Relancé sur les raisons qui lui ont été données pour son forfait vendredi, «il n'y avait pas de raison», a-t-il déploré.

Les Spurs mènent 3-1 dans cette série de premier tour au meilleur des sept matches et auront l'occasion de se qualifier mardi à domicile.

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