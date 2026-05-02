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Cyclisme Triple ascension du col du Jaun : un samedi de folie sur les routes romandes !

Gregoire Galley

2.5.2026

La 4e étape du Tour de Romandie se déroule samedi entre Broc et Charmey. Cette étape reine longue de 149,3 km verra le peloton gravir trois fois le col du Jaun sur trois routes différentes.

La 4e étape du Tour de Romandie se déroule samedi entre Broc et Charmey.
La 4e étape du Tour de Romandie se déroule samedi entre Broc et Charmey.
ats

Keystone-ATS

02.05.2026, 09:27

Les deux premières ascensions interviendront dans les 40 premiers kilomètres avant une portion un peu plus roulante jusqu'au col du Saanenmöser. Le troisième passage sur le Jaunpass (8,1 km à 8,3%) devrait permettre aux favoris de s'expliquer, à moins qu'une échappée suffisamment fournie ne réussisse à piéger le peloton.

Battu au sprint à Orbe par Dorion Godon, le maillot jaune Tadej Pogacar (4e de cette étape urbigène) se verrait bien ajouter un troisième bouquet sur cette boucle romande qu'il attaque pour la première fois.

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